Tin đồn khiến giá trị thị trường của Alibaba bốc hơi hơn 42 tỉ USD

Luồng tin khiến nhà đầu tư vào Alibaba sợ hãi

Ngày 16/11 giờ địa phương, giá cổ phiếu Alibaba tại Mỹ kết thúc với mức giảm 9,14%; ngày 17/11, giá cổ phiếu Alibaba tại sàn Hong Kong còn giảm xuống mức thấp hơn, với mức giảm gần 10%. Giá trị thị trường của Alibaba ở cả thị trường Hong Kong và Mỹ đều bốc hơi hàng trăm tỉ NDT. Trong ngày giao dịch trước đó, giá cổ phiếu Alibaba tại Mỹ đã tăng gần 4%, thậm chí trong phiên có lúc còn tăng gần 5%.

Nguyên nhân giá cổ phiếu thay đổi đột ngột có liên quan mật thiết đến một số thông tin được Alibaba tiết lộ. Trong số đó, tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu chính là thông tin Jack Ma Family Trust đã giảm lượng nắm giữ cổ phiếu. Ngoài ra, việc điều chỉnh chiến lược của hai dự án lớn của Alibaba Cloud và Hema cũng gây ra phản ứng dây chuyền trên giá cổ phiếu của Alibaba.

Kể từ khi giá cổ phiếu đạt mức cao kỷ lục trong năm nay vào tháng 1, cổ phiếu của Alibaba luôn kẹt trong kênh đầy biến động đi xuống và các nhà đầu tư đã phải âm thầm chịu đựng cú sốc. Ngược lại, công ty Pinduoduo, cũng niêm yết tại Mỹ, đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu tại đây tăng hơn 66% trong năm qua.

Tuy nhiên, cảm giác thất vọng khi giá cổ phiếu đang đi theo hướng tương tự vẫn tiếp tục, đợt giảm mạnh đêm 16/11 đã giáng thêm một đòn nữa cho các nhà đầu tư của Alibaba. Khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày 16/11, giá cổ phiếu của Alibaba tại Mỹ đã giảm 9,14% và tổng giá trị thị trường của nó đã bốc hơi 20,274 tỉ USD chỉ sau một đêm, tức tương đương khoảng 146,8 tỉ NDT.

Sau đợt sụt giảm này, chênh lệch giữa giá trị thị trường chứng khoán Mỹ của Alibaba và Pinduoduo chỉ còn chưa đến 50 tỉ USD.

Chứng khoán Hong Kong mở cửa ngày 17/11, giá cổ phiếu của Alibaba mở cửa là đi xuống và khi đóng cửa giảm mất gần 10%. Giá trị của Alibaba trên thị trường chứng khoán Hong Kong bốc hơi hơn 166,2 tỉ HKD, tương đương 21,606 tỉ USD.

Chỉ trong một ngày, tổng giá trị thị trường của Alibaba tại thị trường chứng khoán Mỹ và Hong Kong đã bốc hơi hơn 300 tỉ NDT (42 tỉ USD).

Điều đáng nói là ngay trước thời điểm giá cổ phiếu giảm mạnh, Alibaba đã thực sự có hiệu suất tốt trên thị trường chứng khoán. Tối 16/11, Alibaba công bố báo cáo quý 3 năm 2023 cho thấy trong quý 3 năm nay, công ty đạt doanh thu 224,79 tỉ NDT, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận kinh doanh tăng 34% so với cùng kỳ lên 33,584 tỉ NDT, lãi ròng là 26,696 tỉ NDT, so với khoản lỗ ròng 22,467 tỉ NDT cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch Alibaba Joe Tsai và người sáng lập tập đoàn Jack Ma (Ảnh: Sohu)

Kế hoạch giảm cổ phần đột ngột

Theo tài liệu dài 144 trên trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Jack Ma Family Trust sẽ bán tổng cộng 10 triệu cổ phiếu Alibaba vào 3 ngày sau (21/11/2023). Hai công ty JSP Investment Ltd và JC Properties Ltd sẽ bán 5 triệu cổ phiếu, trị giá tổng giá trị thị trường chứng khoán là 870,7 triệu USD. Cả hai công ty đều là công ty thuộc Quần đảo Virgin thuộc Anh và người hưởng lợi cuối cùng đằng sau họ là Jack Ma và gia đình ông.

Trên thực tế, theo báo cáo công khai, từ tháng 11/2019 đến tháng 7/2020, Jack Ma, người sáng lập Alibaba, đã nhiều lần giảm lượng nắm giữ và rút tiền mặt, khiến cổ phiếu Alibaba của ông giảm hơn 233 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 4,8%. Tính dựa trên tỷ giá hối đoái vào thời điểm đó, Jack Ma đã rút ra được hơn 40 tỉ NDT.

Có thể thấy, trong những năm gần đây, khi Jack Ma dần rời khỏi Tập đoàn Alibaba, tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông ngày càng giảm dần. So với trước đây, tỷ lệ nắm giữ giảm lần này thực ra không lớn, nhưng tại sao lại gây ra phản ứng rất lớn trên thị trường?

“Giảm lượng nắm giữ chắc chắn là tin xấu đối với cổ phiếu của công ty. Ban đầu, việc những người sáng lập giảm lượng nắm giữ để rút tiền sau khi niêm yết là điều dễ hiểu, chưa kể việc Alibaba đã tạo ra mức cổ tức tăng trưởng khổng lồ, nhưng hiện tại giá cổ phiếu của họ đang dao động ở mức thấp, thị trường hiện tại tương đối mong manh. Bây giờ giảm lượng nắm giữ có vẻ không đúng lúc", một nhà đầu tư trong ngành nói.

Theo báo cáo tài chính của Alibaba, tính đến ngày 30/9/2023, Alibaba đã mua lại khoảng 18,6 triệu cổ phiếu lưu ký của Mỹ với giá khoảng 1,7 tỉ USD, tương đương khoảng 148,4 triệu cổ phiếu phổ thông. Ngoài ra, Alibaba vẫn còn hạn ngạch mua lại là 14,6 tỉ USD, có hiệu lực đến tháng 3/2025.

Một mặt, Alibaba đang nỗ lực để tăng lợi nhuận cho các cổ đông của công ty bằng cách mua lại cổ phiếu, mặt khác, người sáng lập Jack Ma đang giảm lượng nắm giữ để rút tiền mặt. Về vấn đề này, một nhà phân tích trong ngành cho biết: "Tôi không biết tại sao cần giảm lượng nắm giữ và rút tiền vào thời điểm này. Giá cổ phiếu của Ali rõ ràng hiện đang ở mức thấp. Có lẽ họ đang ở trong tình thế cần gấp tiền, vì vậy mới rút tiền bằng mọi giá".

Một số cơ quan truyền thông hỏi Alibaba về việc giảm cổ phần ủy thác của gia đình Jack Ma, nhưng các quan chức của Alibaba không trả lời. Tuy nhiên, Alibaba tuyên bố trong báo cáo tài chính của mình rằng theo kế hoạch quản lý vốn, công ty đang ưu tiên đầu tư vào công nghệ và đổi mới để mang lại sự tăng trưởng mới cho hoạt động kinh doanh.

Công ty tự tin vào các nguyên tắc kinh doanh cơ bản của mình và đã công bố mức cổ tức hàng năm đầu tiên khoảng 2,5 tỉ USD vào năm tài chính 2023, như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm tăng lợi nhuận cho cổ đông bên cạnh chương trình mua lại cổ phiếu hiện có.

Theo Toutiao, Sohu