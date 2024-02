Giá nhà Trung Quốc tiếp tục suy giảm

Giá nhà mới đã giảm 1,24% trong tháng 1 so với một năm trước đó, cao hơn so với mức giảm 0,89% trong tháng 12 năm ngoái, theo tính toán của The Wall Street Journal dựa trên dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 22/2. Giá nhà cũ thậm chí còn tồi tệ hơn, giảm 4,4% trong tháng 1 so với một năm trước đó. Đây là mức giảm mạnh nhất trong gần 9 năm.

Giá nhà giảm kéo dài cho thấy nhiệm vụ to lớn mà các nhà hoạch định chính sách phải đối diện. Họ đã thực hiện nhiều biện pháp để vực dậy thị trường nhà đất nhưng cho đến nay vẫn chưa thể xoay chuyển tình thế thị trường. Sự suy giảm bất động sản của Trung Quốc đã đẩy hàng chục nhà phát triển đến bờ vực phá sản và gây thiệt hại niềm tin.

“Vẫn còn lâu giá nhà đất mới chạm đến mức đáy”, Liu Yuan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu bất động sản tại Centaline cho biết. “Điều đó sẽ không xảy ra trong năm 2024”.

Bất động sản trong nhiều năm đã là kênh đầu tư phổ biến của người dân Trung Quốc và sự suy thoái của lĩnh vực này đã gây ra những hậu quả lan rộng. Theo một cuộc khảo sát của chính phủ, niềm tin của người tiêu dùng đang ở gần mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ. Nền kinh tế đang rơi vào tình trạng giảm phát, xuất khẩu chậm lại và đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân giảm.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuần trước đã kêu gọi hành động mạnh mẽ để củng cố niềm tin của người dân vào nền kinh tế. Chính phủ và các ngân hàng quốc doanh đã công bố hàng loạt chính sách nhằm vực dậy thị trường bất động sản, nhưng cho đến nay họ vẫn ưa thích cách tiếp cận từng phần hơn là tung ra gói kích thích lớn.

Chính quyền ở Bắc Kinh và Thượng Hải đã nới lỏng các hạn chế mua nhà. Hàng nghìn dự án bất động sản chuẩn bị nhận được hàng tỉ USD tài trợ từ khu vực tài chính nhà nước sau khi danh sách trắng các nhà phát triển được phê duyệt được công bố gần đây. Các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho vay vào tuần trước.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) đã cắt giảm lãi suất vào năm ngoái trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế. Theo các nhà phân tích tại Bank of America, PBoC có thể sẽ thực hiện nhiều bước hơn để khiến khoản vay rẻ hơn trong năm nay.

Trong nhiều thập kỷ, lĩnh vực bất động sản là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Theo ước tính Đại học Harvard và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bất động sản và các lĩnh vực liên quan như xây dựng chiếm khoảng 1/4 GDP của Trung Quốc trong những năm gần đây. Điều đó đặt ra câu hỏi rằng sự suy thoái bất động sản sẽ lan rộng đến mức nào.

Dữ liệu mới nhất cho thấy giá nhà mới ở các thành phố hạng nhất của Trung Quốc – Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, những thị trường nhà ở nóng nhất nước này – đã giảm 0,5% trong tháng 1 so với một năm trước.

Tuy nhiên giá nhà ở những thành phố này chỗ tăng chỗ giảm. Giá nhà mới ở Bắc Kinh và Thượng Hải tăng lần lượt 1,3% và 4,2% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá nhà ở Quảng Châu và Thâm Quyến giảm lần lượt 3,6% và 4,1%. Giá nhà cũ ở cả 4 thành phố lớn đều giảm từ 3,7% đến 6,1%.

Các cuộc khảo sát tư nhân cho thấy 100 nhà phát triển lớn nhất Trung Quốc đã ghi nhận doanh số bán nhà mới sụt giảm mạnh trong tháng 1. Theo nhà cung cấp dữ liệu China Real Estate Information, số lượng nhà bán ra có tổng trị giá 32,8 tỉ USD, giảm 34% so với một năm trước đó, đánh dấu tháng có doanh số bán nhà tồi tệ nhất kể từ ít nhất là tháng 7/2020.

Chính phủ Trung Quốc dự kiến ​​sẽ công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế vào năm 2024 tại cuộc họp chính trị quan trọng vào tháng tới và được nhiều người dự đoán sẽ nhắm tới mục tiêu thấp hơn mức 5,2% mà họ đạt được vào năm ngoái.

Theo Wall Street Journal