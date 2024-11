Cựu Tổng Giám đốc Bách Đạt An bị bắt, số phận 3 dự án tranh chấp ra sao?

“Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của mình đối với chính quyền và khách hàng. Đó là thực hiện hoàn thành dự án để ra sổ cho người dân”, Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An nói.

Sau vụ việc bà Hoàng Thị Kim Châu (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam về tội tham ô, dư luận đặt dấu hỏi về số phận 3 dự án tranh chấp kéo dài liên quan đến ngàn khách hàng ở Quảng Nam. Để làm rõ vấn đề này, VietTimes đã có cuộc trao đổi với ông Diệp Bảo Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An.

Như ông đã biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An về tội tham ô. Quan điểm của ông về vụ này như thế nào?

Đây là vấn đề thật sự quan ngại, thật sự rất nghiêm trọng khi việc này ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai tất cả những cái dự án của Công ty Bách Đạt An trong thời gian qua và trong tương lai.

Chúng tôi cũng đã có đơn gửi đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam với mong muốn làm rõ vụ việc cũng như nhanh chóng thu hồi số tiền (theo đơn tố cáo lên đến hàng nghìn tỷ đồng - PV) này để doanh nghiệp có thể thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Ông Diệp Bảo Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An

Việc bà Châu tham ô tài sản của Công ty CP Bách Đạt An ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của công ty. Nhất là việc thực hiện 3 dự án liên quan đến vụ án tranh chấp giữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam?

Như tôi đã chia sẻ, hành vi tham ô của bà Châu ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp trong lúc này, nhất là vấn đề tài chính.

Trong khi đợi cơ quan công an điều tra làm rõ số tiền để thất thoát thì về phía doanh nghiệp, chúng tôi vẫn đang tích cực triển khai các dự án theo quy định và chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam đưa ra.

Liên quan đến các dự án tranh chấp giữa Công ty Bách Đạt An với Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam thì 2 bên đang có những phối hợp chặt chẽ để cùng tháo gỡ các vướng mắc để tiếp tục thực hiện dự án.

Vậy số phận 3 dự án này sẽ như thế nào, thưa ông? Công ty CP Bách Đạt An có tiếp tục thực hiện các dự án này và ra sổ cho người dân hay không?

Với vai trò là tân Tổng Giám đốc của Công ty Bách Đạt An, và cả về tư cách cá nhân, chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của mình đối với chính quyền và khách hàng. Đó là thực hiện hoàn thành dự án để ra sổ cho người dân.

Vậy nếu tiếp tục, Công ty CP Bách Đạt An sẽ làm gì, tiến độ ra sao?

Về nội dung triển khai, tiến độ cụ thể thì chúng tôi cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, tại dự án 7B mở rộng, chúng tôi đã giải quyết giải phóng mặt bằng được 296/341 hộ dân, hoàn thành 86,5%; tại dự án Hera Complex Riverside, chúng tôi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 224/283 hộ, đạt tỷ lệ 85,2%..

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, đến ngày 30/11/2024 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng tại dự án 7B mở rộng và dự án Hera Complex Riverside. Riêng dự án Bách Đạt 1, đến 31/3/2025 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng;…

Nói như vậy để khẳng định rằng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để kết hợp với những đối tác để hoàn thành việc trách nhiệm ra sổ cho người dân.

Một góc dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Khu đô thị Điện Nam-Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch là vậy, song tài chính ở đâu để triển khai, khi mà như ông đã chia sẻ rằng, tài chính công ty bị bà Châu chiếm đoạt khiến Công ty Bách Đạt An gặp khó trong suốt thời gian qua, thưa ông?

Vấn đề tài chính thực hiện dự án thì trong báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam, chúng tôi cũng đã nêu rất rõ. Để chuẩn bị phương án tài chính triển khai dự án, hiện tại chúng tôi đang cũng đang cố gắng hết sức, kết hợp với các đối tác để thực hiện dự án.

Song song đó, chúng tôi cũng mong muốn cơ quan công an sẽ nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi của bà Châu, và thu hồi tài sản cho công ty, để công ty có thể triển khai dự án một cách nhanh nhất.

Về phía chính quyền tỉnh Quảng Nam, chúng tôi mong muốn lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Nam luôn hỗ trợ, đồng hành để doanh nghiệp có thể hoàn thành các dự án của mình. Đặc biệt vừa rồi UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thành lập tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện các dự án được giao.

Việc dự án tranh chấp, kéo dài khiến khách hàng của công ty bất an, lo lắng, ông có muốn nói gì không, thưa ông?

Sau tất cả những gì đã xảy ra, với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty Bách Đạt An cũng như vai trò cá nhân, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để phối hợp với các đối tác để sớm hoàn thành dự án, ra sổ cho người dân. Nhất là người dân đã chờ đợi quá lâu rồi.

Xin cảm ơn ông!