VietTimes – Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu chuỗi nhà thuốc Long Châu đã vượt 11.000 tỉ đồng. Tuy vậy, do đang trong giai đoạn đầu tư, chuỗi nhà thuốc này chưa đóng góp nhiều về mặt lợi nhuận cho FPT Retail.

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - Mã CK: FRT) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2023, trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.235,9 tỉ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ giá vốn, FRT báo lãi gộp đạt 1.371,3 tỉ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ quý 3/2022.

Bên cạnh đó, FRT còn ghi nhận 21,2 tỉ đồng từ hoạt động tài chính, giảm 52,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nhiều khoản chi phí trọng yếu của FRT tăng mạnh so với cùng kỳ quý 3/2022. Cụ thể, tổng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng của doanh nghiệp này đạt 1.325,8 tỉ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, FRT cũng ghi nhận 65,3 tỉ đồng chi phí tài chính, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, trong quý 3/2023, FRT lỗ sau thuế 13 tỉ đồng, trong khi, cùng kỳ năm trước, công ty này báo lãi 85,2 tỉ đồng.

Với kết quả này, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, lỗ sau thuế lũy kế của FRT tăng lên mức 225,7 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ở mức âm 244,7 tỉ đồng - cùng kỳ năm trước, chỉ tiêu này của FRT ở mức dương 295,8 tỉ đồng.

FRT cho biết, người tiêu dùng vẫn thận trọng trong chi tiêu, thắt chặt tiêu dùng đối với mặt hàng không thiết yếu và giá trị cao như điện thoại, laptop,... Thêm nữa, tình hình cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ vẫn diễn ra mạnh trên thị trường. Trong khi đó, chuỗi nhà thuốc Long Châu vẫn đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng nên chưa đóng góp nhiều về mặt lợi nhuận.

Được biết, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của FRT đạt 23.159,6 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu chiếm 48%, đạt 11.088 tỉ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, doanh thu chuỗi FPT Shop giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 12.222 tỉ đồng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, FPT Shop sở hữu 791 cửa hàng, trong khi số nhà thuốc có doanh thu của Long Châu ở mức 1.384 đơn vị.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của FRT đạt 11.720 tỉ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm.

Trong đó, chủ yếu là hàng tồn kho, với số dư đạt 7.289,9 tỉ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm và chiếm 62,2% tổng tài sản. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền của FRT đạt 541,3 tỉ đồng, giảm 27,3% so với đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả ngắn hạn của FRT đạt 9.924,1 tỉ đồng, tăng 17,1% so với đầu năm và chiếm 84,6% tổng nguồn vốn./.