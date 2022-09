Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng mạnh với doanh thu tăng 2,4 lần so với cùng kỳ 2021

Thống kê mới nhất của Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, kể từ ngày 15/3 đến hết tháng 8/2022, đã có hơn 1.500 chuyến bay quốc tế với hơn 200.000 lượt khách đến Đà Nẵng. Đặc biệt, kết quả từ Diễn đàn xúc tiến đường bay châu Á vừa qua đã mở ra cơ hội khôi phục sớm và mở thêm các đường bay quốc tế mới đến các thị trường trọng điểm và tiềm năng như Úc, Ấn Độ, Philippines (Cebu).

Trong 8 tháng đầu năm 2022, lượng khách đến Đà Nẵng đã tăng mạnh và đang trên đà khôi phục với tổng lượt khách cơ sở lưu trú đạt gần 2,4 triệu lượt, tăng 125,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 221 nghìn lượt, tăng 144,9%; khách nội địa hơn 2,14 triệu lượt, tăng 123,9%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước đạt 4.939,3 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Điều này đã cho thấy những nỗ lực của thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trong việc khôi phục lại hoạt động du lịch.

Để khôi phục các thị trường, các đường bay quốc tế, Đà Nẵng đã tập trung triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, truyền thông quảng bá mạnh mẽ , như tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan; đón các đường bay quốc tế đầu tiên từ Singapore,Thái Lan và Hàn Quốc; tổ chức Hội nghị xúc tiến thị trường và đón các đoàn famtrip, presstrip từ Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ…; đón đoàn 200 báo chí tại Hà Nội và TP HCM khảo sát; đón đoàn báo chí quốc tế có văn phòng tại Việt Nam…

Bên cạnh đó, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện du lịch đặc sắc, quy mô thu hút lượng lớn du khách đến địa phương như: lễ hội khinh khí cầu; diễn đàn phát triển đường bay châu Á – Routes Asia 2022; Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022; đại nhạc hội Take me to the Sun; Carnival đường phố; lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022…

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, để khôi phục và phát triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng trong giai đoạn cuối năm 2022 và năm 2023, Đà Nẵng đã triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến, chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản và tham dự hội chợ JATA Nhật Bản vào tháng 9/2022; tổ chức đoàn xúc tiến du lịch tại Anh – Đức – Hà Lan; tham dự hội chợ ITE tại TP HCM; tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng về du lịch nghỉ dưỡng và MICE vào tháng 12/2022; tổ chức các hội thảo để chuẩn bị đón khách tại các thị trường Ấn Độ, Malaysia, Indonesia…; tổ chức các sự kiện văn hoá và du lịch đặc sắc định kỳ để thu hút khách…

Theo Công ty CP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng AHT, từ nay đến cuối tháng 10/2022 sẽ có hơn 1.200 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng với khoảng hơn 180.000 lượt khách. Từ cuối tháng 10/2022 đến cuối tháng 3/2023 có 9 hãng hàng không khai thác với khoảng 2.700 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng, dự kiến đón khoảng 360.000 lượt khách.

“Hiện nay một số thị trường trọng điểm của Đà Nẵng như Hàn Quốc, Nhật Bản đã từng bước công bố biện pháp nới lỏng hạn chế nhập cảnh, bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR COVID-19 đã tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các thị trường và thu hút khách từ các các thị trường truyền thống có thế mạnh của Đà Nẵng”-lãnh đạo Sở Du lịch cho hay.

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, với các nỗ lực làm mới các sản phẩm, không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ và không ngừng đổi mới sáng tạo, cập nhật xu hướng, thị hiếu khách du lịch trong công tác xúc tiến quảng bá điểm đến, tìm kiếm khai thác thị trường, tiếp nối sự khởi sắc của việc khôi phục thị trường khách nội địa, du lịch Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tiếp tục khôi phục các thị trường khách quốc tế trong các tháng cuối năm 2022, làm tiền đề cho việc phát triển du lịch trong năm 2023.