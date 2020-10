Dốc toàn lực, đưa cả máy bay và tàu thuỷ vào cứu dân Trà Leng

Tại hiện trường thảm hoạ sạt lở kinh hoàng ở huyện Nam Trà My, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gọi điện báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về hiện trạng tại Trà My, cho biết con đường đi vào hiện trường vụ sạt lở thảm hoạ ở Trà Leng vô cùng trắc trở, rất nhiều điểm sạt lở, muốn tiếp cận khu vực 53 người dân đang bị vùi lấp, phải vượt qua ít nhất là 5 điểm sạt lở khác mới vào tới Trà Leng.

Từ hiện trường, trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh quân khu 5 cho biết lực lượng hành quân từ 1h sáng nhưng đến nay chỉ giải phóng được những điểm có cây gãy đổ.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng cho biết đã lên kế hoạch tiếp cận hiện trường bằng đường bộ khác - theo đường bê tông từ thôn 6 (xã Trà Tân, Bắc Trà My) đi vòng qua điểm sạt lở ở Trà Đốc (Bắc Trà My) để tiếp cận sớm nhất.

Lực lượng đi gồm 2 tổ quân y, lực lượng công binh, trinh sát với cơ số lương thực đủ trong 7 ngày. Đồng thời Quân khu 5 tiếp tục khảo sát đường vào, phải thông cho bằng được đường bộ để vào thôn 1 xã Trà Leng nhằm đưa cơ giới vào tìm kiếm.

Từ hiện trường, có nguồn tin cho biết cả gia đình ông Lê Hoàng Việt - Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng hiện mất tích, không ngoài khả năng họ cũng là nạn nhân của vụ sạt lở này.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định tình hình rất phức tạp; các lực lượng tập trung với phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt nòng cốt là lực lượng vũ trang, huy động vật tư, thiết bị cần thiết để khai thông đường, đến sớm nhất nơi sạt lở đất để cứu đồng bào - những người bị nạn đang rất cần cứu trợ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu quân đội hành quân bằng mọi con đường và phương tiện để vào điểm sạt lở, ngoài đường bộ, buộc phải tính đến các phương án như dùng xuồng đi trên sông Tranh, sử dụng máy bay khảo sát và tìm kiếm, thả người xuống điểm cứu nạn.

Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại thị trấn Trà My (Bắc Trà My) nhận chỉ đạo, tiếp tục triển khai các phương án tiếp cận hiện trường. Một khả năng được tính tới là lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận bằng đường sông, qua địa phận xã Trà Bui (Bắc Trà My) để đến hiện trường.

Để có thể ứng cứu nhanh nhất cho những người bị nạn đang phải chịu thảm hoạ sạt lở, Phó Thủ tướng cũng đề nghị đưa máy bay trực thăng vào cứu hộ dân Trà Leng.

Thông tin mới nhất vừa cập nhật từ huyện Nam Trà My, đoàn cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường, đang đưa 10 thi thể nạn nhân cùng 5 người bị thương nặng ra khỏi Trà Leng.

Phần lớn người tử nạn chưa có phương tiện an tang. Tình hình của những người bị thương cũng rất cấp bách. Đa số họ đang được nẹp chân tay tạm bằng tre, gỗ, chưa được sơ cứu cần thiết.

