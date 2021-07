Định vị SDI Corp - chủ đầu tư siêu dự án Sài Gòn Bình An 117 ha

Ngày 6/7/2021, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có kết luận thanh tra liên quan tới dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, do CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) làm chủ đầu tư.

Theo đó, TTCP cho rằng UBND Tp. HCM đã quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trên khi chưa có văn bản chấp thuận độ cao tĩnh không, không phê duyệt diện tích sàn dành cho đậu xe cho khối nhà ở, nhà ở kết hợp chung cư kết hợp thương mại dịch vụ, để SDI Corp chậm thực hiện việc ký quỹ; chậm xử lý các tồn tại của dự án, dẫn đến chậm tính để thu tiền sử dụng đất theo quy định và chậm tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng.

Theo tìm hiểu của VietTimes, dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An trước đây có tên gọi là Khu liên hợp sân golf - thể dục thể thao và nhà ở (tên thương mại là Saigon Golf, Country Club and Residences), tọa lạc tại phường An Phú, quận 2, Tp. HCM.

Tháng 1/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 57/QĐ- TTg thu hồi 139,78 ha đất tại phường An Phú và giao cho SDI Corp sử dụng 137,44 ha đất trong diện tích đất thu hồi để đầu tư xây dựng dự án.

Theo quy hoạch, dự án được chia làm 2 khu vực: Khu nhà ở diện tích 22 ha với 193 nền nhà biệt thự, nhà liên kế sân vườn và 2 blocks chung cư với 132 căn hộ cao cấp và 8 căn penthouse; Khu liên hợp sân golf rộng hơn 92 ha với các công trình như câu lạc bộ sân golf, khu nghỉ dưỡng spa, sân golf 18 lỗ, khách sạn 400 phòng…

Tới tháng 10/2015, UBND Tp. HCM ban hành quyết định số 6292/QĐ-UBND phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị Sài Gòn Bình An, giảm diện tích xuống còn 117,4 ha.

Đến tháng 3/2021, SDI Corp tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An. Tổng thầu là Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Tường Việt; thầu xây dựng chính là CTCP Xây dựng An Phong.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, dự án này từng được Sacombank định giá lên tới 19.492,9 tỉ đồng.

SDI Corp của ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, SDI Corp được thành lập từ năm 1999, đặt trụ sở chính tại một toà nhà trên đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Tháng 6/2016, SDI Corp nâng vốn điều lệ từ 845 tỉ đồng lên mức 3.845 tỉ đồng. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Dương Minh Hùng (SN 1963).

Đến tháng 3/2020, SDI Corp chuyển trụ sở chính về một số nhà trên đường số 5, khu dân cư 10 ha, khu phố 3, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM. Đồng thời, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật được chuyển giao cho ông Bùi Đức Khoa (SN 1974).

Ông Bùi Đức Khoa còn đứng tên đại diện tại loạt doanh nghiệp khác như: CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; CTCP Supreme Power; CTCP Star Hill; CTCP Natural Land; CTCP Kinh doanh Bất động sản Long Giang.

Ngoài ra, ông Khoa còn tham gia vào thương vụ đấu giá cổ phần theo lô của CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam sở hữu tại CTCP Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019, SDI Corp không phát sinh doanh thu. Năm 2019, công ty này báo lỗ sau thuế lên tới 36,15 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của SDI Corp đạt 17.886,1 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 3.806,5 tỉ đồng, giảm lần lượt 15,8% và 0,94% so với thời điểm đầu năm.

Theo một nguồn tin khả tín, đằng sau SDI Corp hiện là một tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam - một đế chế tỉ đô đúng nghĩa. Với sự hậu thuẫn của một nhà băng thân tín, họ đã thâu tóm siêu dự án Sài Gòn Bình An từ nhiều năm trước, thông qua việc "thay ruột" SDI Corp./.