Điều gì sẽ xảy ra nếu nhân loại “ngủ quên” sau 1.000 năm?

1. Rừng sẽ phát triển trở lại khắp nơi trên Trái đất

Một khu rừng nhiệt đới bị tàn phá nặng nề cần hơn 4.000 năm để tái tạo hoàn toàn, do hoạt động của con người khiến thảm thực vật khó hồi phục. Vì vậy, nếu con người không tồn tại trên hành tinh, cây cối và tất cả các yếu tố của tự nhiên sẽ phát triển trở lại nhanh hơn nhiều.

Các loài động vật sống trong rừng cũng sẽ phát triển nhanh về số lượng nhờ nguồn thức ăn dồi dào. Ngoài ra, những cây ưa bóng râm sẽ có nhiều không gian phát triển hơn.

2. Nhiều công trình lớn sẽ bị sụp đổ

Hầu hết các tấm lợp được sử dụng để xây dựng nhà có tuổi thọ khoảng 20-30 năm. Sau đó, hiện tượng xuống cấp, rò rỉ và các vấn đề khác sẽ xuất hiện, làm hư hỏng các bộ phận trong nhà. Do đó, các công trình kiến ​​trúc bằng gỗ sẽ chịu sự phá hủy đầu tiên. Bên cạnh đó, các cấu trúc thủy tinh và kim loại cũng sẽ bắt đầu phân hủy rất nhanh. Các tòa nhà duy nhất có thể vẫn còn tồn tại sau 1.000 năm là những công trình được làm bằng đá.

3. Trái đất bị mất điện hoàn toàn

Khi con người không còn tồn tại, hầu hết các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ đóng cửa, dẫn đến tình trạng mất điện trên toàn thế giới. Ngoài ra, nhiều hệ thống bơm nước quanh khu vực tàu điện ngầm sẽ bắt đầu trục trặc, làm ngập các đường hầm trong vòng 36 giờ. Ở Alaska, các thùng chứa dầu sẽ đầy tới miệng và sau đó phát nổ. Dầu sẽ bắt đầu tràn ra khắp đại dương.

4. Hầu hết các động vật thuần hóa sẽ bị tuyệt chủng

Động vật thuần hóa, sống cùng với con người cũng sẽ gặp nguy hiểm khi con người biến mất. Nguồn thức ăn cho chúng dần cạn kiệt, khiến các động vật buộc phải ra ngoài để kiếm ăn và đối mặt với nguy cơ cạnh tranh khốc liệt. Nhiều vật nuôi sẽ chết hoặc làm thức ăn cho các loài động vật khác. Những giống vật nuôi lớn hơn, có nguồn gốc hoang dã có thể sẽ thích nghi tốt hơn nhờ bản năng vốn có.

5. Nhiều tượng đài trên thế giới bị ăn mòn

Hầu hết các vật liệu kim loại đều chịu sự ăn mòn theo thời gian, trừ vàng. Ngày nay, các chất ô nhiễm không khí là nguyên nhân số một gây ra sự ăn mòn kim loại. Ngay cả khi hoạt động của con người đột ngột dừng lại, vấn đề này sẽ không biến mất bởi kim loại bị phá hủy do quá trình oxy hóa. Nếu không có con người ở bên cạnh để sửa chữa, sự tàn phá sẽ diễn ra nhanh hơn. Hàng loạt công trình và tượng đài lớn trên thế giới cũng vì thế mà bị phá hủy.

6. Thảm thực vật sẽ bao phủ các thành phố

Nếu hoạt động của con người ngừng lại, các loại cây dây leo sẽ mất khoảng 5 năm để chiếm lấy mặt ngoài của các tòa nhà. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra ở các thành phố lớn, khiến Trái đất nhanh chóng lấy lại màu xanh hoang dã.

7. Nhiều thành phố bị nhấn chìm xuống nước

Sở dĩ những thành phố ven sông, ven biển vẫn tồn tại là nhờ vào hệ thống thoát nước, đập và cầu, ngăn chặn các thảm họa như lũ lụt và sóng thần. Nhưng nếu con người không có mặt để duy trì các hệ thống này, lực của nước sẽ phá hủy chúng. Một lượng lớn nước sẽ tràn vào các thành phố và nhấn chìm mọi thứ.

Hệ quả, các thành phố như Thành phố New York, Miami và New Orleans có thể sẽ chìm dưới nước. Dựa trên dữ liệu ngày nay, tất cả các thành phố này đều sẽ trải qua mực nước dâng cao vào năm 2070. Nếu không có sự can thiệp của con người, điều này có thể diễn ra nhanh hơn.

8. Con người sẽ phải chiến đấu để giành lại môi trường sống sau 1.000 năm

Sau khi "ngủ quên" 1.000 năm, con người một lần nữa phải chiến đấu để tồn tại. Khả năng hợp tác và làm việc nhóm sẽ là yếu tố quan trọng giúp họ thống trị tất cả các sinh vật khác. Họ sẽ vẫn nhớ cách làm bạn với động vật, chẳng hạn như mèo và chó.

Con người đã có tất cả kiến ​​thức kỹ thuật để xây dựng mọi thứ trở lại như cũ. Tuy nhiên, họ sẽ phải có tư duy nguyên thủy để săn tìm thức ăn và cạnh tranh với các loài động vật hoang dã khác.

Theo BrightSide