Điểm mặt những “ông trùm” xuất khẩu phân bón Việt Nam

Theo báo cáo xuất nhập khẩu phân bón 2022 - do Vibiz và Viện nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phối hợp thực hiện, Việt Nam đã xuất khẩu 1,75 triệu tấn phân bón, với kim ngạch đạt 1,09 tỉ USD, trong năm 2022 - tăng trưởng lần lượt 29,4% và 95,9% so với năm 2021. Bên cạnh đó, giá xuất phân bón bình quân đạt 625,2 USD/tấn, tăng 34% so với năm ngoái.

Báo cáo cho biết, thị trường xuất khẩu phân bón Việt Nam trong năm 2022 chủ yếu là các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Campuchia là thị trường truyền thống và lớn nhất, chiếm tỷ trọng 27,63% tổng lượng phân bón xuất khẩu. Tiếp theo là các thị trường Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Philippines, Myanmar, Lào.

Một số doanh nghiệp lớn đứng đầu về xuất khẩu phân bón năm 2022 có thể kể đến như CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau – DCM), CTCP Vật tư Nông sản (Apromaco) và Tổng Công ty Phân bón Và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ - DPM).

Năm ngoái, Đạm Cà Mau đứng đầu các doanh nghiệp xuất khẩu phân bón với lượng xuất đạt 126.950 tấn, chiếm tỷ trọng 12,91%.

Xếp sau là Apromaco với lượng xuất đạt 87.260 tấn, chiếm tỷ trọng 8,87%. Đứng thứ 3 trong top doanh nghiệp xuất khẩu phân bón năm 2022 là Đạm Phú Mỹ với lượng xuất 82,62 nghìn tấn, tỷ trọng 8,4%.

Phân bón NPK

CTCP Phân bón Bình Điền (Bình Điền - Mã CK: BFC) đã xuất khẩu 45.516 tấn phân bón NPK, trị giá 35,2 triệu USD - đứng đầu trong nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu phân bón NPK.

Công ty này đang có kế hoạch đưa phân bón Đầu Trâu xuất sang các nước trong khu vực và thế giới. Campuchia được chọn là thị trường xuất khẩu đầu tiên và trọng điểm.

Công ty TNHH MTV Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Chính Phượng (Chính Phượng) đứng thứ 2 trong top các doanh nghiệp xuất khẩu phân NPK với lượng xuất đạt 42.650 tấn, chiếm 15,83% tỷ trọng xuất khẩu phân NPK cả nước.

Xếp thứ 3 là công ty TNHH Baconco với 36.527 tấn phân NPK đã xuất khẩu, trị giá 29,1 triệu USD.

Phân bón Ure

Năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu 256.922 tấn Ure sang các quốc gia, trong đó, nhiều nhất vào thị trường Singapore với lượng xuất 133.156 tấn, chiếm tỷ trọng 51,83%.

Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với 55.112 tấn, tỷ trọng 21,45% và kế đến là Campuchia với 52.319 tấn, tỷ trọng 20,36%.

Đạm Cà Mau đứng đầu về xuất khẩu phân Ure với lượng xuất đạt 125,435 tấn, tỷ trọng 48,82% trên tổng lượng xuất khẩu Ure cả nước.

Đạm Phú Mỹ thuộc top các doanh nghiệp đứng đầu trong ngành sản xuất phân Ure. Kết thúc năm 2022, lượng phân Ure xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 82.570 tấn, tỷ trọng 32,14%, xếp vị trí thứ 2 trong top doanh nghiệp xuất khẩu phân Ure.

Trong năm qua, ngoài sản lượng phân Ure tự sản xuất, CTCP Xuất Nhập Khẩu Hà Anh (Hà Anh Group) đã mua 100 tấn phân Ure từ nhà máy Đạm Hà Bắc để phục vụ cho việc xuất khẩu. Qua đó, doanh nghiệp này đã lọt top 3 doanh nghiệp xuất khẩu phân Ure với sản lượng xuất khẩu đạt 11.400 tấn, tỷ trọng 4,44%.

Phân bón DAP

Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 125.759 tấn DAP sang các quốc gia. Trong đó xuất khẩu nhiều nhất vào thị trường Singapore với lượng xuất đạt 73.435 tấn, tỷ trọng 58,39%. Đứng thứ hai là thị trường Mỹ với lượng xuất 20.722 tấn, tỷ trọng 16,47%. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc 14.857 tấn, tỷ trọng 11,81%.

Theo thống kế của nhóm phân tích, 3 doanh nghiệp đứng đầu về sản lượng xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2022 là CTCP Dap – Vinachem, Apromaco và Hà Anh Group với lượng xuất lần lượt là 69.927 tấn, 21.667 tấn, 13.330 tấn (tương ứng với tỷ trọng 55,6%, 17,23%, 10,58%).

Phân lân

Phân lân là loại phân bón duy nhất mà Việt Nam hoàn toàn tự sản xuất, không phụ thuộc vào việc nhập khẩu hay cạnh tranh từ bên ngoài với nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các doanh nghiệp nội địa có lợi thế cạnh tranh rất lớn từ nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào với giá rẻ.

Sau hơn 30 năm hoạt động, Apromaco đã trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh phân lân lớn nhất Việt Nam, đứng đầu top doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này năm 2022 với lượng xuất đạt 65.528 tấn, trị giá 11,52 triệu USD.

Hà Anh Group ở vị trí thứ hai về xuất khẩu phân lân năm 2022, với lượng xuất đạt 6.500 tấn, trị giá 0,94 triệu USD.

Một thành viên trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam – CTCP Phân Lân Nung chảy Văn Điển – là doanh nghiệp đứng thứ 3 về lượng xuất khẩu phân lân với 4.050 tấn xuất trong năm 2022, chiếm tỷ trọng 4,43%.

Phân Kali

Năm 2022, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu 104.672 tấn phân bón Kali. Trong đó, Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thép Tây Nam (Thép Tây Nam) đứng đầu với lượng xuất đạt 13.500 tấn, trị giá 12,8 triệu USD.

Đứng ở vị trí thứ 2 là CTCP Tập Đoàn Vinacam với sản lượng xuất khẩu phân bón Kali đạt 11.802 tấn, trị giá 10,8 triệu USD.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Kim Nông đứng thứ 3 với lượng xuất 11.750 tấn, tỷ trọng 11,23%./.