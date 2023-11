Đánh giá Samsung Galaxy Tab S9: Máy tính bảng phù hợp cho những người ưa thích sự tiện lợi

Samsung Galaxy Tab S9 là thành viên nhỏ nhất trong gia đình Tab S9, nhưng được cho là sản phẩm tốt nhất, đáng mua nhất nhờ giá khởi điểm thấp hơn và bộ tính năng cân bằng. Với kích thước 11 inch, nó vẫn lớn hơn nhiều so với điện thoại của bạn trong khi vẫn thuận tiện mang theo bên mình. Màn hình AMOLED rất tuyệt vời và bút S Pen đi kèm rất lý tưởng để vẽ, tô màu và ghi chú.

Có nên mua Samsung Galaxy Tab S9?

Có nên mua Samsung Galaxy Tab S9? (Ảnh: Android Authority)

Samsung là một trong số ít các OEM lớn liên tục cung cấp máy tính bảng Android và ngay cả với sự cạnh tranh mới từ OnePlus và Google, Samsung vẫn dẫn đầu. Do đó, Samsung không phải thay đổi nhiều với dòng Galaxy Tab S9. Trên thực tế, thành viên nhỏ nhất trong gia đình, Galaxy Tab S9, là model duy nhất có sự nâng cấp đáng kể so với dòng Tab S8. Trong khi Tab S8 có cùng kích thước màn hình 11 inch nhưng lại là màn hình LCD. Samsung đã trang bị cho Tab S9 tấm nền AMOLED, giống với phiên bản Tab S9 Plus và Tab S9 Ultra đắt tiền hơn.

Trước đây, một chiếc máy tính bảng 11 inch có vẻ rất lớn, nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới của những chiếc điện thoại khổng lồ và những chiếc máy tính bảng khổng lồ. Chẳng hạn, Tab S9 Ultra có màn hình khổng lồ 14,6 inch. Bạn có thể mua những chiếc điện thoại có kích thước gần 7 inch và điện thoại có thể gập lại như Pixel Fold với kích thước lên tới 7,6 inch. Nếu bạn sở hữu một trong những chiếc điện thoại lớn này, Tab S9 11 inch có vẻ hơi nhỏ.

Tấm nền AMOLED mới cũng tốt như các máy tính bảng AMOLED khác của Samsung, chỉ nhỏ hơn một chút (và rẻ hơn). Nó có góc nhìn tuyệt vời và đủ sáng để sử dụng ngoài trời. Tab S9 cũng có bốn loa tương thích Atmos xung quanh đem đến một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời. Trên thực tế, loa của Galaxy Tab S9 có thể to và rõ hơn so với loa trên máy tính xách tay của bạn.

Galaxy Tab S9 sở hữu một thiết kế nhỏ gọn (Ảnh: Android Authority)

Không giống như các máy tính bảng 2023 khác của Samsung, Tab S9 đủ nhỏ gọn để bạn không ngại mang theo bên mình. Khung nhôm bền bỉ chỉ dày 5,9mm và nặng 498g (hơn một pound một chút). Viền xung quanh màn hình vừa đủ để cầm Tab S9 mà không khiến bạn vô tình chạm vào màn hình, đồng thời khối lượng thấp hơn giúp cầm thoải mái hơn nhiều so với Tab S9 Ultra và S9 Plus. Pin 8.400mAh lớn hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm và nó hoạt động tốt trên Tab S9. Nó đem đến cho bạn thời lượng pin sử dụng thoải mái trong một ngày.

Chúng ta đã thấy hầu hết điện thoại Samsung đều có khả năng chống nước trong nhiều năm qua, nhưng điều đó vẫn hiếm xảy ra trên máy tính bảng. Tuy nhiên, Galaxy Tab S9 đã được trang bị chỉ số chống nước và bụi bẩn IP68.

Tab S9 có kích thước phù hợp nếu bạn cần thứ gì đó lớn hơn điện thoại Android của mình và nó có chức năng đa cửa sổ tuyệt vời của Samsung để tận dụng tối đa tất cả không gian đó. Android vẫn gặp phải vấn đề trong việc tối ưu hóa các ứng dụng cho màn hình lớn, nhưng tính năng chia đôi màn hình trong One UI 5.1 sẽ giúp ích rất nhiều. Tab S9 đủ lớn để bạn có thể bật và sử dụng ba ứng dụng cùng một lúc. Trên các thiết bị có thể gập lại như Galaxy Z Fold 5, bố cục ba cạnh có thể hơi chật chội. Samsung cũng cho phép bạn tạo các nhóm ứng dụng yêu thích để dễ dàng truy cập. Điều đó làm cho Tab S9 trở thành một cỗ máy đa nhiệm thực sự, mặc dù nó không nhỏ gọn như Z Fold.

Hỗ trợ cập nhật trên máy tính bảng Android thực sự là một điều khó khăn - ngay cả những thiết bị “quan trọng” như Tab P12 Pro hàng đầu của Lenovo, một trong số ít thiết bị có phiên bản Android 12L beta, đã không hoạt động trên các phiên bản hệ điều hành cũ. Máy tính bảng của Samsung nhận được bảo đảm cập nhật chung giống như điện thoại của họ: 5 năm vá lỗi bảo mật và cập nhật hệ điều hành Android. Đợt cập nhật đầu tiên vào cuối năm nay sẽ mang đến Android 14 và One UI 6.0, nhưng các chu kỳ cập nhật trong tương lai sẽ bị trì hoãn hơn một chút.

Samsung trang bị bút S Pen cho Tab S9, biến thiết bị này thành một thiết bị tuyệt vời để vẽ, tô màu và ghi chú. S Pen có khả năng phản hồi siêu nhanh nhờ màn hình có tần số quét 120Hz của Tab S9. Phần đầu bút mềm của S Pen cho cảm giác sử dụng tuyệt vời hơn rất nhiều so với Apple Pencil. Tuy nhiên, bạn hầu như bị giới hạn ở các ứng dụng hỗ trợ S Pen đi kèm với máy tính bảng. Rất ít ứng dụng trong Play Store hoạt động bình thường với S Pen.

S Pen hoạt động như một chiếc bút cảm ứng dù có được sạc hay không, nhưng việc luôn sạc đầy sẽ kích hoạt một số tính năng bổ sung như phím tắt và cử chỉ. Samsung đã trang bị cho Tab S9 giá đỡ S Pen từ tính ở mặt sau, đây là một nâng cấp đáng giá so với phiên bản tiền nhiệm.

Samsung bán kèm bàn phím cho chiếc máy tính bảng này, biến nó trở thành một chiếc máy tính bảng thu nhỏ. Bàn phím giúp người dùng nhập văn bản nhanh hơn, phục vụ tốt hơn cho mục đích công việc.

Tất cả các phiên bản của Tab S9 đều có Snapdragon 8 Gen 2 mới nhất của Samsung, có xung nhịp cao hơn một chút so với các phiên bản chip không phải của Samsung. Một số điện thoại Samsung bị tình trạng quá nhiệt khi thực hiện các tác vụ nặng, nhưng máy tính bảng của công ty có khoảng trống tản nhiệt lớn hơn rất nhiều. Tab S9 chỉ nóng lên đôi chút khi máy khởi động, sau đó khi thực hiện các tác vụ dù nặng hay nhẹ thì máy vẫn giữ được một mức nhiệt ổn định. Điều này biến Tab S9 trở thành một thiết bị hoàn hảo để chơi game, hoặc thực hiện các tác vụ nặng.

Galaxy Tab S9 có giá khởi điểm 799,99 USD với 8GB RAM và 128GB dung lượng lưu trữ. Phiên bản 12GB RAM và 256GB dung lượng lưu trữ có giá 920 USD. Bạn có thể chi nhiều hơn để sở hữu Tab S9 Plus hoặc S9 Ultra, nhưng bạn sẽ chỉ nhận được trải nghiệm tương tự trong một kích thước lớn hơn, kém tiện lợi hơn.

Các lựa chọn thay thế Samsung Galaxy Tab S9 tốt nhất

Samsung Galaxy Tab S9 (trên cùng) với Tab S9 Ultra (dưới) và Z Flip 5 (trái) (Ảnh: Android Authority)

Máy tính bảng Google Pixel: Đây là mẫu máy tính bảng đầu tiên của Google. Nó có giá rẻ hơn 300 USD so với Tab S9. Tuy nhiên, màn hình là màn hình LCD 60Hz thông thường và không đi kèm bút cảm ứng.

Đây là mẫu máy tính bảng đầu tiên của Google. Nó có giá rẻ hơn 300 USD so với Tab S9. Tuy nhiên, màn hình là màn hình LCD 60Hz thông thường và không đi kèm bút cảm ứng. OnePlus Pad: OnePlus Pad là mẫu máy tính bảng đầu tiên do OnePlus sản xuất. OnePlus Pad đem đến trải nghiệm sử dụng mượt mà và có màn hình LCD 144Hz. Có bút stylus đi kèm nhưng có rất ít các ứng dụng có thể tương tác với loại bút này. Phiên bản Oxygen OS mới nhất trên OnePlus Pad cũng thiếu đi các tính năng đa nhiệm nâng cao mà Galaxy Tab S9 sở hữu.

OnePlus Pad là mẫu máy tính bảng đầu tiên do OnePlus sản xuất. OnePlus Pad đem đến trải nghiệm sử dụng mượt mà và có màn hình LCD 144Hz. Có bút stylus đi kèm nhưng có rất ít các ứng dụng có thể tương tác với loại bút này. Phiên bản Oxygen OS mới nhất trên OnePlus Pad cũng thiếu đi các tính năng đa nhiệm nâng cao mà Galaxy Tab S9 sở hữu. Samsung Galaxy Tab S9 Plus: Samsung Galaxy Tab S9 Plus về cơ bản giống với Tab S9 với màn hình lớn hơn và giá cao hơn. Trừ khi bạn cần một chiếc máy tính bảng lớn hơn 11 inch hoặc một mẫu máy có hỗ trợ 5G, thì không có lý do gì để nâng cấp.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus về cơ bản giống với Tab S9 với màn hình lớn hơn và giá cao hơn. Trừ khi bạn cần một chiếc máy tính bảng lớn hơn 11 inch hoặc một mẫu máy có hỗ trợ 5G, thì không có lý do gì để nâng cấp. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra là thành viên lớn nhất trong dòng Tab S9, với màn hình AMOLED 14,6 inch. Nó cũng có hai camera phía trước và phía sau. Nếu Tab S9 và Tab S9 Plus đều quá nhỏ so với những gì bạn cần thì chiếc máy tính bảng trị giá 1.200 USD này sẽ phù hợp với bạn

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra là thành viên lớn nhất trong dòng Tab S9, với màn hình AMOLED 14,6 inch. Nó cũng có hai camera phía trước và phía sau. Nếu Tab S9 và Tab S9 Plus đều quá nhỏ so với những gì bạn cần thì chiếc máy tính bảng trị giá 1.200 USD này sẽ phù hợp với bạn Apple iPad Pro M2: iPad Pro 11 inch yêu cầu chuyển đổi sang iPadOS, hệ điều hành này không hoạt động tốt với các mẫu điện thoại Android, nhưng bù lại nó có sức mạnh phần cứng như một chiếc máy tính xách tay và sở hữu bộ phần mềm có khả năng tương thích cao cũng như hỗ trợ các ứng dụng đặc biệt.

Theo Android Authority