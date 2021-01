Đằng sau khoản lãi nghìn tỉ năm 2020 của Thaiholdings

Theo đó, CTCP Thaiholdings (Thaiholdings – Mã CK: THD) báo lãi sau thuế hợp nhất năm 2020 lên tới 1.090,6 tỉ đồng, cao gấp 22,9 lần so với năm 2019.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh ấn tượng của Thaiholdings được đóng góp chủ yếu từ lợi nhuận khác, thay vì từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ - vốn là nguồn thu chủ yếu và mang tính chất bền vững ở nhiều doanh nghiệp.

Luỹ kế năm 2020, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thaiholdings đạt 1.821 tỉ đồng, tăng 2,39 lần so với năm 2019. Sau khi trừ đi các loại chi phí, công ty này báo lãi 132,2 tỉ đồng từ hoạt động kinh doanh, tăng gấp đôi so với năm 2019, song vẫn còn rất khiêm tốn so với khoản lãi nghìn tỉ đồng từ hoạt động khác.

Cụ thể, trong năm 2020, công ty này ghi nhận tới 2.674,4 tỉ đồng thu nhập khác (trong khi năm 2019 không phát sinh khoản thu nhập này). Sau khi trừ đi khoản chi phí khác (1.539,4 tỉ đồng), Thaiholdings ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động khác lên tới 1.134,9 tỉ đồng.

Tìm hiểu của VietTimes cho thấy, nhiều khả năng nguồn thu nhập đột biến từ hoạt động khác của Thaiholdings mới phát sinh trong quý cuối của năm 2020.

Tính đến ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của Thaiholdings đạt mức 10.765 tỉ đồng tăng gấp 12,6 lần so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỉ trọng lớn là các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng (1.813 tỉ đồng), lợi thế thương mại (2.114,2 tỉ đồng) và chi phí trả trước dài hạn (3.611,9 tỉ đồng).

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Thaiholdings tăng gấp 34 lần trong năm 2020, đạt mức 8.420,3 tỉ đồng, cao gấp 4 lần quy mô vốn chủ sở hữu. Đà tăng chủ yếu đến từ các khoản phải trả ngắn hạn khác (3.075,6 tỉ đồng), vay và nợ thuê tài chính dài hạn (2.244,1 tỉ đồng). Quy mô vốn chủ sở hữu của Thaiholdings tăng gấp 3,8 lần so với đầu năm, đạt mức 2.345 tỉ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu THD dần trở thành cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số HNX-Index, với quy mô vốn hoá tăng hàng chục lần chỉ sau vài tháng niêm yết.

Thaiholdings là thành viên hiếm hoi trong “hệ sinh thái” của doanh nhân Nguyễn Đức Thuỵ (‘bầu’ Thuỵ) niêm yết trên sàn chứng khoán. Chỉ sau vài tháng ‘lên’ sàn, với quy mô vốn hoá tăng tới hàng chục lần, cổ phiếu THD dần trở thành trọng số có ảnh hưởng lớn nhất tới chỉ số HNX-Index.

Mới đây, Thaiholdings cho biết đã ký kết hợp đồng hợp tác với The Shilla của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) liên quan tới việc triển khai dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại, Khách sạn và Căn hộ cao cấp trên khu "đất vàng" rộng 3,5ha tại số 5 - 7 Đào Duy Anh (Hà Nội).

Như VietTimes từng đề cập, “bầu” Thụy đã lên kế hoạch đổi đời Khách sạn Kim Liên bằng một dự án bất động sản tầm cỡ, có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 14.300 tỷ đồng (khoảng 600 triệu USD)./.