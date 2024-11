Đại gia Nguyễn Cao Trí chi tiền hối lộ những ai?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh. Trong số đó, bị can Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị đề nghị truy tố tội "Đưa hối lộ".

Theo kết luận điều tra, ông Trần Văn Minh - cựu Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (đã chết) là người ký kết luận thanh tra số 929, kiến nghị Thủ tướng thu hồi Dự án Đại Ninh.

Ông Minh còn trực tiếp thỏa thuận, hướng dẫn Nguyễn Cao Trí gửi đơn kiến nghị, giúp ông Trí "bẻ lái" kết luận thanh tra, không thu hồi và gia hạn đối với dự án này. Nhờ đó, Trí có thể ký hợp đồng mua dự án và cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa.

Hồ sơ vụ việc thể hiện, sau khi được hướng dẫn các thủ tục gửi đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Trí gặp và đưa cho ông Trần Văn Minh 10 tỷ đồng.

Kết luận điều tra xác định, ngoài đưa tiền cho ông Minh (đã chết), Nguyễn Cao Trí còn đưa hối lộ cho 6 người khác.

Họ gồm: Trần Đức Quận - cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Lê Quốc Khanh - cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2, Thanh Tra Chính phủ; Hoàng Văn Xuân - cựu Thanh tra viên chính Cục II, Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Nho Định - cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Ngọc Ánh - cựu Thanh tra viên Chính, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Cao Trí.

Theo kết luận điều tra, quá trình làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến Dự án Đại Ninh, ông Trí đã đưa tiền cho các bị can tại Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng.

"Các bị can thực hiện các hành vi sai phạm giúp Trí đạt được mục đích thay đổi kết luận thanh tra số 929 từ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án thành không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án trái quy định của pháp luật", kết luận nêu.

Từ đó, Nguyễn Cao Trí đã chuyển nhượng lại Dự án Đại Ninh cho Tập đoàn Novaland, thu lợi số tiền 2.700 tỷ đồng.

Cụ thể, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho các bị can: Lê Quốc Khanh 450 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân 130 triệu đồng; Nguyễn Nho Định 70 triệu đồng (thông qua Lê Quốc Khanh và Hoàng Văn Xuân); Nguyễn Ngọc Ánh 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Trí còn đưa 2,1 tỷ đồng cho cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng và 4,2 tỷ đồng cho cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, để được thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí, đồng thuận với báo cáo số 715 của Thanh tra Chính phủ hủy bỏ kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh.

Về việc Nguyễn Cao Trí đưa ông Trần Văn Minh, theo kết luận điều tra, do ông này đã chết nên không xem xét hành vi "Đưa hối lộ" của Trí.

Đối với yêu cầu nộp lại số tiền 10 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận, gia đình ông Minh không liên quan đến việc làm của ông này, không có ý kiến gì và hiện không có khả năng nộp lại số tiền này.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Trần Văn Minh có đủ dấu hiệu của tội "Nhận hối lộ". Tuy nhiên, do ông Minh đã chết từ trước khi làm việc với Cơ quan điều tra, nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có các văn bản đề nghị ngăn chặn giao dịch các tài sản nhà, đất đứng tên ông Trần Văn Minh và người liên quan để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.