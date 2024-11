Đại gia Nguyễn Cao Trí mua chuộc Cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng thế nào?

Cơ quan điều tra cáo buộc, Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần hối lộ cựu Bí thư Tỉnh uỷ và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng để nhờ họ can thiệp giúp Trí sang tên dự án dự án Sài Gòn Đại Ninh.

Cựu Bí thư Lâm Đồng 5 lần nhận hối lộ tại phòng làm việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, đề nghị truy tố 10 bị can.

Trong đó, cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh này bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Hai cựu lãnh đạo đã nhiều lần nhận tiền từ "đại gia" Nguyễn Cao Trí - Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, để giúp doanh nghiệp này được tham gia, gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh trái quy định.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2020, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ gọi điện cho ông Trần Đức Quận - cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng, giới thiệu Nguyễn Cao Trí đến gặp ông Quận để nhờ quan tâm, tạo điều kiện cho Trí thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án Đại Ninh.

Đầu tháng 1/2021, Trí nhờ ông Quận giúp thay đổi đăng ký kinh doanh để cựu bí thư bút phê chỉ đạo trên văn bản của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, chuyển cho UBND tỉnh giải quyết.

Ông Quận chỉ đạo Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch và Đặng Trí Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, giúp Trí thay đổi đăng ký kinh doanh, đại diện pháp luật từ bà Hoa sang Trí. Trong khi đó, Công ty Sài Gòn Đại Ninh chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, dự án còn nhiều sai phạm chưa khắc phục và đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, thuộc diện không được thay đổi đăng ký kinh doanh.

Quá trình Thanh Tra Chính phủ thành lập tổ công tác xác minh đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ông Trần Văn Hiệp tham gia các cuộc họp này để thống nhất cho gia hạn dự án. Cựu Chủ tịch Lâm Đồng đều báo cáo bí thư về quan điểm của UBND tỉnh cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được giãn tiến độ dự án và được ông Quận đồng ý.

Sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với báo cáo của Thanh tra Chính phủ, ông Hiệp đã xin ý kiến và được ông Quận thống nhất cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được giãn tiến độ thực hiện dự án Đại Ninh.

Ông Hiệp đã ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ mà không chờ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

Cựu Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận (trái) và cựu Chủ tịch Lâm Đồng Trần Văn Hiệp.

Kết luận điều tra thể hiện, cựu Bí thư Lâm Đồng thừa nhận việc chỉ đạo cho thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thay đổi người đại diện pháp luật trong khi Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị thu hồi dự án; đồng thuận với báo cáo của Thanh tra Chính phủ hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, là trái quy định pháp luật.

Những lần gặp gỡ cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng để nhờ quan tâm, Nguyễn Cao Trí đã 5 lần đến phòng làm việc của ông Quận tại Tỉnh ủy Lâm Đồng để gặp, đưa cho cựu bí thư tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.

Cụ thể, lần 1 ngày 25/11/2020, số tiền 200 triệu đồng; Lần 2 ngày 15/3/2021 đưa 500 triệu đồng. Lần 3 ngày 30/3/2021, Trí đưa số tiền 400 triệu đồng; lần 4 ngày 19/10/2021 đưa 500 triệu đồng; lần 5 ngày 12/01/2021 (gần dịp Tết Âm lịch) đưa 500 triệu đồng.

Cựu Bí thư tỉnh Lâm Đồng và gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 2,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

7 lần nhận hối lộ của cựu Chủ tịch Lâm Đồng

Theo kết luận điều tra, ông Trần Văn Hiệp - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khai, tháng 9/2020, Nguyễn Cao Trí đến UBND tỉnh Lâm Đồng gặp Hiệp (khi đó là Phó Chủ tịch) để chào hỏi, làm quen. Ngày 23/11/2020, ông này được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi ký thỏa thuận chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với bà Phan Thị Hoa, Trí lên Lâm Đồng để tham quan dự án và đến gặp Trần Văn Hiệp, để báo cáo về việc đã nhận chuyển nhượng. Trí đề xuất ông Hiệp quan tâm, ủng hộ. Trí đưa cho ông Hiệp 200 triệu đồng để đặt vấn đề giúp đỡ.

Đến tháng 1/2024, thực hiện chỉ đạo của ông Quận giúp Trí thay đổi đăng kí kinh doanh từ bà Hoa sang Trí, ông Hiệp đã chỉ đạo cấp dưới làm.

Được cựu bí thư đồng ý, ông Hiệp ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ tham gia ý kiến với Thanh tra Chính phủ với nội dung: "Chấp hành và không có ý kiến khác với nội dung báo cáo của Thanh tra Chính phủ”, mà không có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy.

Quá trình gặp gỡ ông Hiệp để nhờ giúp đỡ, bị can Trí đã 7 lần đưa cho ông Hiệp tổng số tiền 4,2 tỷ đồng.

Cụ thể, lần 1, ngày 24/11/2020, Trí gặp và đưa cho Hiệp 200 triệu đồng tại phòng làm việc của Hiệp tại UBND tỉnh.

Lần 2, ngày 15/3/2021, sau khi kết thúc cuộc họp với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ, Trí đến phòng làm việc của Hiệp tại UBND tỉnh và đưa cho Hiệp 500 triệu đồng.

Lần 3, ngày 29/3/2021, Trí đã đến nhà riêng của Hiệp đưa 500 triệu đồng.

Lần 4, ngày 19/10/2021, sau cuộc họp với các Sở, ngành tính tiền sử dụng đất để Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện nghĩa vụ tài chính, Trí đến nhà riêng của Hiệp đưa 1 tỷ đồng.

Lần 5, ngày 11/01/2022 (gần tết Âm lịch 2022) Trí đến phòng làm việc của Hiệp đưa 1 tỷ đồng.

Lần 6, ngày 27/5/2022, sau cuộc họp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về xác định nghĩa vụ tài chính của công ty, Trí đến phòng làm việc của Hiệp đưa 500 triệu đồng.

Lần 7, ngày 9/01/2023 (trước Tết âm lịch 2023), Trí đến nhà riêng của Hiệp đưa cho Hiệp số tiền 500 triệu đồng.

Trần Văn Hiệp và gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 4,2 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Hành vi của bị can Trần Đức Quận, bị can Trần Văn Hiệp cùng với sai phạm của các bị can khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước là giá trị toàn bộ dự án Đại Ninh, phạm vào tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ Luật hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với số tiền nhận hối lộ 2,1 tỷ đồng và 4,2 tỷ đồng.

Ở khoản 4, bị cáo Chiến và Hiệp sẽ phải chịu khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình.