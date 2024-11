Câu nói của cựu phó tổng thanh tra khiến ông Nguyễn Cao Trí xuống tiền mua lại dự án Đại Ninh

Nhờ có câu nói gợi mở của cựu Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh mà bị can Nguyễn cao Trí yên tâm ký hợp đồng mua lại dự án của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh. Trong đó, bị can Nguyễn Cao Trí - Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh - bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Theo kết luận điều tra, tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra số 929 kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm pháp Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Biết dự án trên bị kiến nghị thu hồi đất, Nguyễn Cao Trí lúc đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang đã thỏa thuận mua lại dự án bằng hình thức mua lại cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa và người thân nắm giữ.

Ông Nguyễn Cao Trí. Ảnh: Báo Công lý.

Để điều chỉnh trái pháp luật kết luận thanh tra, ông trí đã lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Trong đó, ông Trần Văn Minh - Phó tổng Thanh tra Chính phủ (đã qua đời) - đã giúp ông Trí "bẻ lái" kết luận của thanh tra.

Theo lời khai của ông Trí tại kết luận điều tra, bị can có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh do học cùng lớp nghiên cứu sinh tại trường đại học ở TP.HCM.

Sau khi biết ông Minh là người ký kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, ông Trí gặp, điện thoại cho ông Minh nhiều lần trao đổi về việc muốn mua lại dự án Đại Ninh. Được nhờ tìm cách thay đổi kết luận điều tra cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh tiếp tục thực hiện dự án, ông Minh đã đồng ý.

Ông Minh nói cho Trí biết "ông ký kiến nghị thu hồi được thì sẽ tháo gỡ cho gia hạn dự án” và yêu cầu ông Trí phải làm theo hướng dẫn. Do đó, bị can Trí đã tin tưởng, yên tâm để ký hợp đồng mua lại dự án, cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Hoa.

Đề nghị ngăn chặn giao dịch tài sản nhà, đất đứng tên cựu phó tổng thanh tra

Quá trình gửi đơn kiến nghị, ông Trí được ông Minh hướng dẫn nhờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến với ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, để xin ý kiến chỉ đạo cấp trên giao cho Thanh tra Chính phủ xem xét, giải quyết.

Ông Minh cho Trí biết đã chỉ đạo Lê Quốc Khanh (Tổ trưởng tổ xác minh đơn) ủng hộ Trí gia hạn dự án và cho cho số điện thoại của Khanh để ông Trí liên hệ làm việc.

Đến sáng 15/3/2021, sau khi Công ty Sài Gòn Đại Ninh làm việc xong với Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ về dự án Đại Ninh, Trí đã gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh - cựu Thanh tra viên chính, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng - 100 triệu đồng tại phòng làm việc. Đến chiều, Trí đưa cho Lê Quốc Khanh 500 triệu đồng.

Hơn 1 tuần sau, khi Tổ công tác về TP.HCM để xác minh, thu thập tài liệu. Trí hẹn Khanh đi ăn tối tại khách sạn để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đưa cho Khanh 200 triệu đồng để cảm ơn và nhờ Khanh ủng hộ trong quá trình giải quyết đơn.

Dự án Khu đô thị Đại Ninh l. Ảnh: Vietnamnet.

Quá trình dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra xác minh của Thanh tra Chính phủ, chiều 25/4/2021, Trí hẹn gặp và đưa cho ông Minh 8 tỷ đồng tại nhà riêng ông Minh ở 89 Trần Quốc Toản, Quận 3, TP.HCM.

3 ngày sau, Trí tiếp tục đưa cho ông Minh 2 tỷ đồng thông qua T.T.L. (con trai ông Minh) tại khu vực gần nhà riêng ông Minh.

Kết luận điều tra xác định, đối với con trai ông Minh, L. nhận tiền từ ông Trí đưa sau đó về để ở phòng ngủ của ông Minh, không biết trong túi có bao tiền.

Còn bà T.T.T.M. (vợ ông Minh) không biết thông tin gì về số tiền 10 tỷ đồng mà Trí đưa cho ông Minh liên quan đến việc thanh tra.

Đối với yêu cầu nộp lại số tiền 10 tỷ đồng, bà M. và gia đình không có khả năng nộp lại. Do ông Minh đã chết trước khi làm việc với công an nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có các văn bản đề nghị ngăn chặn giao dịch các tài sản nhà, đất đứng tên ông Trần Văn Minh và người liên quan để đảm bảo yêu cầu giải quyết vụ án.