Đã tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số trong vụ sạt lở trên QL40B ở Bắc Trà My

VietTimes – Chiều ngày 16/11, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết đã tìm được thu thể nạn nhân xấu số trong vụ sạt lở đất trên QL40B ở Bắc Trà My hôm 11/11.