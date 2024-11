Clip: Mưa trắng trời, nhiều tuyến đường Đà Nẵng biến thành sông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trên địa bàn TP Đà Nẵng trong 24 giờ qua có mưa to, mưa rất to, mưa cường độ lớn tập trung từ sáng sớm nay.

Lượng mưa đo được tính từ 7h ngày 4/11 đến 7h ngày 5/11 phổ biến từ 50-200mm. Nhiều khu vực trên 200mm như: Suối Đá đạt 245.2mm, Chi cục Thủy lợi 245mm, Sơn Trà đạt 231.2mm... Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường nội thị và vùng ven Đà Nẵng bị ngập, lụt nghiêm trọng.

Clip: Đường phố Đà Nẵng ngập sâu trong nước sau cơn mưa kéo dài từ đêm 4/11 đến trưa 5/11

Trước tình trạng mưa lớn, nhiều trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ học, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ứng cứu, hỗ trợ người dân.

Nhiều khu dân cư như: tổ 21 phường An Hải Tây, quận Sơn Trà; khu dân cư hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung; tuyến đường Núi Thành, quận Hải Châu; khu dân cư đường Nguyễn Trác, quận Hải Châu; khu vực đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu... bị ngập lụt sâu, buộc phải sơ tán dân.

Dự báo, từ trưa nay (5/11) đến trưa 7/11, các quận, huyện thuộc TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.