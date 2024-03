Nguyên nhân tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm 2 người chết, 8 người bị thương

Theo đó, khoảng 19h40 ngày 10/3, tài xế Lê Hoàng Quân (SN 1973, quê Đắk Nông) điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Dương Thảo chay tuyến Nghệ An - Đồng Nai. Đến cao tốc La Sơn - Cam Lộ (đoạn qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), ô tô này tông vào đuôi xe tải do tài xế Phan Đình Thành (SN 1988; trú 77 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, TP Huế) điều khiển, bị nổ lốp xe đang đỗ cùng chiều.

Va chạm làm anh Cụt Văn Sơn (SN 2004) và chị Cụt Thị Phong (SN 2007, cùng quê Nghệ An) tử vong và 8 người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, tài xế Lê Hoàng Quân không chú ý quan sát khi điều khiển xe ô tô khách dẫn đến va chạm. Còn tài xế Phan Đình Thành đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt báo hiệu nguy hiểm theo quy định.

Sau tai nạn, các đơn vị liên quan đã xử lý hiện trường và thông xe trên tuyến và đưa nạn nhân về quê mai táng trong đêm.

Các hành khách trên xe ô tô khách không bị thương được bố trí nơi nghỉ ngơi, ăn uống và tiếp tục lộ trình trong sáng 11/3. Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người.