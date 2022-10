Đã có hơn 3,8 triệu phương tiện dán thẻ thu phí không dừng ETC

Theo Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, có 66 trạm với 382 làn thu phí do Bộ Giao thông Vận tải quản lý; 29 trạm với 117 làn do Tổng Công ty Quản lý Đường cao tốc (VEC) quản lý và 46 trạm với 302 làn do địa phương quản lý.

Toàn bộ các trạm thu phí mở trên các tuyến quốc lộ cũng đã được vận hành thu phí điện tử theo phương án chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy. Các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí điện tử không dừng toàn bộ từ ngày 1/8/2022 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến ngày 31/8/2022, số lượng phương tiện đã dán thẻ đầu cuối trên toàn quốc đạt hơn 3,8 triệu phương tiện (đạt tỷ lệ khoảng 84%), đạt được mục tiêu trong năm 2022 có khoảng 80-90% số lượng phương tiện dán thẻ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Cơ bản hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí vận hành ổn định. Việc chỉ thu phí điện tử không dừng đã giúp các phương tiện lưu thông qua trạm nhanh hơn, không phải dừng lại trả phí như trước đây nên không gây ra ùn tắc tại trạm, giảm tải trong công tác đổi tiền lẻ, bảo quản tiền mặt tại các trạm thu phí" - Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia đánh giá.

Số liệu thống kê cho thấy, trong tháng 8/2022, tổng lưu lượng sử dụng thu phí điện tử không dừng đạt hơn 28 triệu lượt phương tiện tương ứng với 83% tổng lưu lượng phương tiện qua các trạm thu phí trên toàn quốc.

Sau khi triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, mặc dù lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, nhưng mức độ ùn tắc giao thông giảm rất nhiều so với dịp nghỉ lễ 30/04/2022. Đây là một trong những kết quả rất tích cực của chính sách thu phí không dừng trên toàn quốc.