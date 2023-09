VietTimes – Hòa nhịp với hành trình chuyển đổi số của quốc gia, CTO Vietnam Network tổ chức chuỗi sự kiện “Growing Together 2023 - AI Is Eating The World"

Sự kiện là cơ hội để mọi người có thể nhận biết được góc nhìn của hơn 20 chuyên gia cùng chia sẻ về tầm nhìn và sự ảnh hưởng của AI. Và là cơ hội để các thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác tìm hiểu và ứng dụng công nghệ và AI vào doanh nghiệp như thế nào để tạo ra giá trị bền vững và nền tảng thành công trong trong hành trình chuyển đổi số.

Chuỗi sự kiện gồm các sự kiện sau:

Sự kiện 1: Khám phá sản phẩm và công nghệ & AI tại Triển lãm “AI & Tech Solutions Exhibition"

Ngày 04-06/10/2023, Cộng đồng CTO Vietnam Network sẽ tổ chức buổi triển lãm của sự kiện “Growing Together 2023 - AI Is Eating The World" tại Sảnh tầng G tháp A - Viettel Complex Tower - 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Thời gian từ 8:00 sáng đến 20:00 tối. Triển lãm kéo dài trong vòng 3 ngày từ 04-06/10/2023 với quy mô hơn 30 gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ lĩnh vực công nghệ. Hơn 2.000 khách tham quan triển lãm.

Mục tiêu của hoạt động: hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng và tệp khách hàng có thể làm quen, tăng kiến thức và trải nghiệm với tất cả sản phẩm công nghệ AI đã có mặt tại Việt Nam

Sự kiện 2: Khám phá sản phẩm và công nghệ & AI tại Triển lãm “AI & Tech Solutions Exhibition"

Tổ chức tại Hội trường tầng 1 tháp B - Viettel Complex Tower - 285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Thời gian từ 16:00 - 21:00, được diễn ra vào ngày 05/10/2023. Tại sự kiện chia thành 2 chương trình:

Chương trình thứ 1 - thời gian từ 16:00-18:30: Chia sẻ góc nhìn của các chuyên gia về trào lưu AI

Với sự tham dự của hơn 20-30 chuyên gia tham gia chương trình “5 Minutes Speech" chia sẻ về tầm nhìn của doanh nghiệp về AI, góc nhìn cá nhân, trải nghiệm, giải pháp và các sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đã và đang triển khai liên quan đến AI.

Những vấn đề có thể được chia sẻ:

Những xu hướng và sản phẩm cụ thể AI trên thế giới hiện tại như thế nào? AI và Tech ứng dụng vào từng ngành, từng doanh nghiệp như thế nào? Cụ thể hoá những sản phẩm công nghệ ứng dụng AI là những giải pháp hay sản phẩm gì? AI có thể là cuộc chơi của SMEs hay chỉ dành cho các tay chơi lớn, những tập đoàn có nhiều nguồn lực về vốn và con người? Doanh nghiệp nhỏ tận dụng được cơ hội gì đối với công nghệ và AI trong thời điểm này?

Chương trình thứ 2 (18:30-19:45): CTO Tech Talk 2023 “Growing Together" trong kỷ nguyên AI

Sự kiện “Growing Together" được tổ chức thường niên nhằm đánh dấu những cột mốc lớn mạnh của cộng đồng CTO Vietnam Network. Quy tụ hơn 100 doanh nghiệp thành viên và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ tại thị trường Việt Nam.

Ngoài triển lãm trưng bày sản phẩm và giải pháp, “Growing Together 2023 - AI Is Eating The World" còn là điểm hẹn giao lưu, chia sẻ góc nhìn, gặp gỡ các diễn giả giàu kinh nghiệm như: Thầy Phan Văn Trường - Cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại Quốc tế, Trung Tá Đoàn Đại Phong - Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel và với hơn 100 khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh

Cơ hội để các chuyên gia có thể thảo luận và phản biện cùng nhau về tiềm năng của công nghệ và AI tại Việt Nam đối với tất cả các nước thế thế giới.