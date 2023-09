CEO Big Tech đến Quốc hội Mỹ để thảo luận về Trí tuệ nhân tạo

Danh sách các CEO công nghệ bao gồm Elon Musk (X), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Alphabet), Jensen Huang (Nvidia), Satya Nadella (Micorosoft), Arvind Krishna (IBM), Bill Gates (Microsoft)...

Những người nắm giữ quyền lực trong thế giới công nghệ đã cùng các nhà lập pháp thảo luận về các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và các quy định kèm theo; từ những kiến thức cơ bản của AI đến công nghệ Deep Fake và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng đều đã được đưa ra để thảo luận.

Cuộc thảo luận này đã là dịp cho các chuyên gia công nghệ trình bày tầm nhìn của họ về tiềm năng của AI để thay đổi cuộc sống hàng ngày. Các thượng nghị sĩ Mỹ thường hay nói nhiều đã ngồi im lặng gần như suốt buổi để lắng nghe, nhằm giúp họ có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn về AI trong thời gian tới.

Hơn 60 thượng nghị sĩ đã tham gia phiên họp độc đáo này với các nhà lãnh đạo trong ngành công nghệ. Các nhà lập pháp dường như rất mong muốn đối mặt với nguy cơ của công nghệ mới nổi này. Như dự kiến, các cuộc tranh luận liên quan đến các vấn đề liên quan đến AI, như ưu tiên sử dụng AI mã nguồn mở hay đóng, đặc biệt là cách AI ảnh hưởng đến con người, và dự đoán các nguy cơ AI nghiêm trọng có thể xuất hiện trong tương lai.

Các Thượng nghị sĩ dường như đã thư giãn một chút khi được giải thích rằng AI không chỉ đơn giản là dành cho tương lai; thay vào đó, AI đã được các công ty sử dụng trong nhiều năm qua để xác định nội dung mà chúng ta muốn đọc trên mạng xã hội, tự động hoàn thiện các tin nhắn trên điện thoại thông minh, cung cấp các thuật toán truyền thông xã hội.

Cuộc họp này diễn ra sau những cam kết được công bố hồi tháng 7 của chính quyền Tổng thống Biden, nhằm mục tiêu "tận dụng tiềm năng to lớn và quản lý những nguy cơ do Trí tuệ nhân tạo mang lại và bảo vệ quyền lợi và an toàn của người Mỹ".

Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft và OpenAI đã thông báo rằng họ đã ký cam kết tự nguyện phát triển công nghệ AI an toàn, bảo mật và minh bạch.

Bất kể các cách tiếp cận khác nhau, các CEO công nghệ dường như đồng lòng trong việc mong muốn sự lãnh đạo của nước Mỹ trong chính sách về AI.

Sau cuộc họp với các thượng nghị sĩ, tỉ phú Elon Musk đã trao đổi với các phóng viên rằng một cơ quan quản lý sẽ "đảm bảo rằng các công ty thực hiện các biện pháp an toàn trong lợi ích tổng thể của công chúng". Ông xác nhận mình đã gọi AI là "một thanh gươm hai lưỡi" trong cuộc diễn thuyết.

Ông Musk thể hiện quan điểm của mình rằng cuộc họp là "một dịch vụ cho nhân loại" và nó "có thể được ghi nhận trong lịch sử như một phần quan trọng của tương lai của văn minh".