Công an Hậu Giang nói gì về việc CSGT vừa lái ô tô, vừa nghe điện thoại

Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông mặc sắc phục CSGT, được cho là ở tỉnh Hậu Giang, di chuyển trên ô tô.

Trong đó, có người ngồi trong ô tô mặc sắc phục CSGT không thắt dây an toàn, vừa lái ô tô vừa sử dụng điện thoại di động. Đặc biệt, người này còn nói chuyện có lời không đúng chuẩn mực.

Báo điện tử Vietnamnet thông tin, ngay khi nhận được clip này, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo xác minh làm rõ. Kết quả xác minh ban đầu, xác định hai cán bộ CSGT trong đoạn clip thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh. Hai cán bộ CSGT này được phân công nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trên tuyến QL1 vào ngày 25/6.

Thông tin trên báo Công an nhân dân ghi nhận, vào ngày 25/6, Tổ tuần tra do Thiếu tá Nguyễn Xuân Bắc, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang làm Tổ trưởng, thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 giáp ranh TP. Cần Thơ – tỉnh Sóc Trăng và các tuyến đường trên địa bàn TP. Ngã Bảy (Hậu Giang).

Qua kiểm tra tốc độ, Tổ tuần tra phát hiện xe ô tô BKS 36A-276.27 do Vi Việt Hùng (SN 1983, ngụ thôn Trung Thành, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển vi phạm tốc độ.

Tiến hành kiểm tra, tài xế không có giấy phép lái xe. Sau khi lập biên bản vi phạm, Đại úy Phan Thành Đỉnh, cán bộ Đội CSGT đường bộ, phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang trên đường điều khiển phương tiện về chốt để tạm giữ thì xảy ra va chạm với một xe ô tô đi ngược chiều, hậu quả xe ô tô BKS 36A-276.27 bị hỏng gương chiếu hậu bên trái.

Sau va chạm, Tổ tuần tra báo Đội CSGT-TT Công an TP. Ngã Bảy và được Đội CSGT-TT Công an TP. Ngã Bảy hướng dẫn hai bên tự thỏa thuận giải quyết. Giải quyết xong vụ việc, Đại úy Lê Vũ Đức, cán bộ Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đã lái xe trở về chốt, đi cùng trên xe có Đại úy Phan Thành Đỉnh, báo Công an đưa chi tiết.

“Công an tỉnh đã yêu cầu hai cán bộ CSGT tường trình vụ việc và sẽ xử lý theo mức độ sai phạm”, Công an Hậu Giang cho biết trên báo điện tử Vietnamnet.

(Tổng hợp)