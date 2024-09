Hoàn thành “tối hậu thư”, Bách Đạt An được gia hạn tiến độ dự án đến 12/2025

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu đến hết tháng 12/2025, Công ty Bách Đạt An phải triển khai thực hiện hoàn thành các dự án, nghiệm thu bàn giao đưa các dự án vào khai thác sử dụng.

Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ tranh chấp hợp đồng môi giới BĐS "khủng" ở miền Trung, UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất gia hạn tiến độ cho chủ đầu tư - Công ty CP Bách Đạt An đối với các dự án: Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của các cơ quan, sở ngành tỉnh Quảng Nam về chủ trương điều chỉnh và tiến độ thực hiện 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam); Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về chủ trương xử lý đối với các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư và nội dung thực hiện các bản án của TAND các cấp đã tuyên, đảm bảo giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng tại 3 dự án trên, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hộ dân, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, đến hết tháng 6/2025, phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo của các dự án; đến hết tháng 12/2025, phải triển khai thực hiện hoàn thành các dự án, nghiệm thu bàn giao đưa các dự án vào khai thác sử dụng.

Để đảm bảo tiến độ đặt ra, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An có chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với UBND thị xã Điện Bàn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại; xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ cụ thể để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ được cấp thẩm quyền điều chỉnh; gửi Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND thị xã Điện Bàn làm cơ sở quản lý tiến độ và theo dõi việc triển khai thực hiện dự án theo quy định;

Khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác liên quan; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản tại các dự án;

Phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ các dự án đảm bảo tiến độ;

Đồng thời, chủ đầu tư phải chấp hành nghiêm các quy định chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai đối với nhà nước, chế độ báo cáo thuế theo đúng quy định và các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chấp hành các quy định của địa phương.

Đối với UBND thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các phòng, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với chủ đầu tư tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo thời gian tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh, phát huy hiệu quả, mục tiêu dự án.

Trường hợp đến hết tháng 6/2025 mà không hoàn thành công tác bồi thường giải phóng phần diện còn lại; chịu trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề xuất hướng xử lý trên cơ sở Kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh để kết thúc dự án;

UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm lập hồ sơ, thủ tục trình Sở TN&MT để kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án thu hồi đất để đảm bảo điều kiện thực hiện các thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

Dự án Khu đô thị số 7B mở rộng tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Đối với các Sở TN&MT, Xây dựng, KH&ĐT, Tài chính, UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phối hợp, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty CP Bách Đạt An trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh và theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An hoàn thành các nội dung: Nghĩa vụ thuế với nhà nước, phục hồi giấy đăng ký kinh doanh, hoàn thành ký quỹ bổ sung thực hiện dự án, bổ sung nguồn kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, gia hạn thời gian thực hiện dự án trước ngày 31/8/2024 theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam. Nếu quá hạn, Công ty CP Bách Đạt An không hoàn thành các nội dung liên quan thì chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Đến ngày 20/8, Công ty CP Bách Đạt An phối hợp với Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, đóng tiền ký quỹ và khôi phục giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.