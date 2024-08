Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10, Công ty CP Bách Đạt An đã thay người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc.

Sau thông báo tạm hoãn xuất cảnh của Cục Thuế Quảng Nam đối với ông Lê Văn Khánh, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Bách Đạt An, ngày 16/8, công ty CP Bách Đạt An đã thay đổi đăng ký pháp nhân.

Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10, ngày 16/8, ông Diệp Bảo Long thay ông Lê Văn Khánh làm Tổng giám đốc công ty Bách Đạt An. Còn ông Nguyễn Công Mẫn tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty này.

Trước đó, Cục Thuế Quảng Nam đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Văn Khánh, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty CP Bách Đạt An.

Nguyên nhân tạm hoãn xuất nhập cảnh là do người đại diện pháp luật của người nộp thuế thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An, ngày 1/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng đề nghị các cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty CP Bách Đạt An hoàn thành các nội dung: Nghĩa vụ thuế với nhà nước, phục hồi giấy đăng ký kinh doanh, hoàn thành ký quỹ bổ sung thực hiện dự án, bổ sung nguồn kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, gia hạn thời gian thực hiện dự án trước ngày 31/8/2024 theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam. Nếu quá hạn, Công ty CP Bách Đạt An không hoàn thành các nội dung liên quan thì chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Dự án bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) và các ngành tập trung hỗ trợ Công ty CP Bách Đạt An hoàn thành nghĩa vụ thuế còn nợ; sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế (có xác nhận của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam), Sở KH&ĐT tỉnh kịp thời phục hồi giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp; trước ngày 20/8, Công ty CP Bách Đạt An phải thực hiện ký quỹ đối với 3 dự án (7B Mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt), thực hiện dứt điểm công tác đền bù, giải toả mặt bằng đối với 3 dự án trên và cụ thể tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng bằng văn bản;

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Sở KH&ĐT tỉnh theo dõi, hỗ trợ Công ty CP Bách Đạt An thực hiện nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án; việc Công ty CP Bách Đạt An sử dụng nguồn tiền của Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam để thực hiện các dự án phải có thống nhất phương án giải quyết theo quy định và có văn bản đảm bảo giá trị pháp lý gửi về UBND tỉnh;… Riêng đối với đề nghị của Công ty CP Bách Đạt An tại văn bản số 24/2024/CV-BĐS ngày 26/7 sẽ được UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết theo Luật Khiếu nại - Tố cáo.