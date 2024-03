Cisco: Chỉ 6% doanh nghiệp tại Việt Nam sẵn sàng đối phó rủi ro an ninh mạng

Theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco vừa công bố, chỉ có 6% các công ty tại Việt Nam đã sẵn sàng đối phó với những mối đe dọa ngày nay, trong đó 56% tổ chức thuộc giai đoạn mới bắt đầu hoặc đang hình thành.

Trên thế giới, chỉ có 3% các công ty ở giai đoạn trưởng thành.

Về sự cố về an ninh mạng trong tương lai, 88% người tham gia khảo sát cho biết họ dự đoán một sự cố về an ninh mạng sẽ gây gián đoạn cho hoạt động kinh doanh trong vòng 12 đến 24 tháng tới. Hậu quả của việc không chuẩn bị có thể rất lớn, khi 82% người tham gia khảo sát cho biết họ đã gặp phải một sự cố về an ninh mạng trong 12 tháng qua, trong đó 60% cho biết tổn thất ít nhất là 300.000 USD.

Những người tham gia khảo sát cho rằng có quá nhiều giải pháp bảo mật và 83% thừa nhận rằng việc sử dụng nhiều giải pháp bảo mật khác nhau đã làm chậm khả năng của đội ngũ trong việc phát hiện, phản ứng và phục hồi sau sự cố. Điều này làm dấy lên nhiều quan ngại, khi 55% tổ chức cho biết họ đã triển khai hơn 10 giải pháp điểm, trong khi 21% cho biết họ đã triển khai 30 hoặc nhiều hơn.

Thiết bị không an toàn và không được quản lý làm gia tăng độ phức tạp. Theo khảo sát, 95% các công ty cho biết nhân viên của họ truy cập các nền tảng công ty từ các thiết bị không được quản lý.

Khoảng trống về nhân lực an ninh mạng vẫn tồn tại. Mức độ sẵn sàng đối phó với mối đe dọa an ninh mạng của các tổ chức càng bị hạn chế do tình trạng thiếu hụt nhân tài quan trọng. 97% các doanh nghiệp nhấn mạnh thực trạng này là một vấn đề của tổ chức. Thậm chí, 52% các công ty cho biết tại thời điểm khảo sát, tổ chức họ có hơn 10 vị trí liên quan đến an ninh mạng vẫn còn để trống.

Báo cáo chỉ ra rằng, đầu tư an ninh mạng trong tương lai đang gia tăng: Các công ty nhận thức về thách thức bảo mật và đang tăng cường hệ thống phòng thủ với 74% có kế hoạch nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong 12 đến 24 tháng tới. Đây là sự gia tăng đáng kể so với mức 65% được ghi nhận trong năm ngoái.

Đáng chú ý, 72% tổ chức có dự định nâng cấp các giải pháp hiện tại, triển khai các giải pháp mới và đầu tư vào các công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). 99% dự kiến tăng ngân sách an ninh mạng trong 12 tháng tới, 89% cho biết ngân sách của họ sẽ tăng ít nhất 10% hoặc nhiều hơn.

“Trong bối cảnh mối đe dọa càng ngày càng phức tạp hơn bao giờ hết, các tổ chức trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, tiếp tục tỏ ra kém linh hoạt về khả năng phục hồi trong không gian mạng", bà Tay Bee Kheng, Chủ tịch phụ trách khu vực ASEAN, cho biết.

"Các công ty cần áp dụng một chiến lược tiếp cận có nền tảng nhằm cung cấp một giao diện tích hợp đơn giản và an toàn để hiển thị tất cả toàn bộ cấu trúc mạng của mình, giúp tăng cường vị thế bảo mật và tận dụng tốt nhất các cơ hội đến từ các công nghệ mới", bà nói thêm.