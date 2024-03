Công an điều tra việc VNDirect bị tấn công mạng

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục An toàn thông tin cùng các chuyên gia đang cùng xử lý sự cố, khôi phục lại hệ thống VNDrirect.

Tại họp báo thường kỳ quý I/2023 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 29/3, ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết hiện VNDirect đã hoàn thiện cơ bản 4 bước xử lý sự cố bị tấn công mạng, dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 1/4.

Trước đó, ngay trong ngày VNDirect phát đi thông báo bị tấn công mạng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường, rà soát bảo mật hệ thống giao dịch trực tuyến gửi cho các thành viên thị trường để yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp rà soát, kiểm tra về hệ thống công nghệ thông tin. Việc này nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống liên quan đến giao dịch chứng khoán để đảm bảo sự hoạt động an toàn, ổn định, thông suốt của thị trường.

Theo đánh giá, sự cố bị tấn công của VNDirect không ảnh hưởng nhiều tới toàn thị trường, thị trường vẫn giao dịch bình thường. Hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE, HNX đã thực hiện ngắt kết nối với Công ty. Đến thời điểm hôm nay tất cả tài sản tiền, chứng khoán của khách hàng được đảm bảo và đã kiểm tra được số dư tài khoản.

Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra việc VNDirect bị tấn công. "Việc này không ảnh hưởng tới khả năng nâng hạng thị trường trong thời gian tới” - ông Sơn thông tin.

Nói thêm về sự cố này, ông Trần Quang Hưng Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, ngay khi phát hiện sự cố, các đơn vị chức năng của Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) và các trung tâm của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng các chuyên gia đến từ các công ty an toàn, an ninh mạng lớn của Việt Nam chung tay vào cuộc đồng hành để xử lý sự cố, rà soát và khôi phục lại hệ thống.

Tới thời điểm hiện tại, theo đánh giá của đại diện Cục An toàn thông tin, hệ thống VNDirect cơ bản được khôi phục và đang trong những bước rà soát cuối cùng để đưa hệ thống quay trở lại thị trường.

Hôm 24/3, hệ thống VNDirect bị tấn công khiến nhà đầu tư không thể truy cập. Sau đó, Sở giao dịch HoSE và HNX đã thời ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến trên các thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết, giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch, giao dịch chứng khoán phái sinh, giao dịch công cụ nợ và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo thông báo của HoSE và HNX, việc kết nối sẽ được thực hiện trở lại khi công ty chứng khoán này khắc phục được hoàn toàn sự cố, nghĩa là hệ thống của VNDirect phải khôi phục hoàn toàn và thông qua các bước kiểm tra trước.

Sáng 29/3, VNDirect cho biết thực hiện thông luồng giao dịch thành công trên môi trường giả lập vào 21h00 ngày 28/3 và đang hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với hai Sở giao dịch chứng khoán.

“Hệ thống dự kiến trở lại hoạt động vào 1/4/2024”, thông báo của VNDirect cho biết.