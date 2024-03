Chủ tịch VNDirect gửi tâm thư thừa nhận đội ngũ thiếu kinh nghiệm

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục An toàn thông tin cùng các chuyên gia đang cùng xử lý sự cố, khôi phục lại hệ thống VNDrirect.