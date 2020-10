Cập nhật điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2020

Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2020 được VietTimes cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất ở dưới đây. Bạn đọc chú ý theo dõi, quay lại bài viết này thường xuyên để xem các cập nhật tiếp theo về điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2020.

>> Click vào đây để thấy các cập nhật mới nhất về Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân năm 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện An ninh Nhân dân năm 2020 là 630 đối với ngành Công an, 200 đối với hệ gửi đào tạo tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng và đào tạo đại học hệ dân sự. Năm ngoái, Học viện An ninh Nhân dân công bố điểm trúng tuyển cao nhất là 26.72 điểm.

Dự kiến chậm nhất vào ngày 5/10, Học viện An ninh Nhân dân sẽ công bố chính thức điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT. VietTimes sẽ cập nhật điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân 2020 trong thời gian sớm nhất.

Đang cập nhật...

>> Xem thêm điểm chuẩn đầu vào các trường Đại học