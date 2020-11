Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định do ảnh hưởng bão số 10

Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia vừa cho biết, hồi 10h sáng ngày 5/11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Đến 10h ngày 6/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 22h ngày 6/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Do ảnh hưởng của bão số 10, trong các ngày 5/11 đến ngày 6/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Đặc biệt, từ ngày 5/11 đến ngày 7/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Tình trạng mưa lớn khiến nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên từ đêm ngày 5/11 đến ngày 7/11 sẽ xuất hiện một đợt lũ mới và đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai ở mức báo động 1 hoặc báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông từ Quảng Nam đến Bình Định có khả năng lên mức báo động 3, có sông trên báo động 3.