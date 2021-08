Caeleb Dressel: vận động viên ấn tượng nhất Olympic 2020

Sau khi Michael Phelps rời đường đua xanh, Caeleb Dressel sinh năm 1996 là cái tên kế tục xứng đáng bơi lội Mỹ. Anh là con trai thứ 3 của một chủ trang trại người gốc Đức ở Florida. Cả 4 anh, chị em đều có năng khiếu bơi lội.

Ngay từ nhỏ năng khiếu bơi lội của Caeleb Dressel đã lọt vào mắt xanh các HLV bơi lội trường Bolles trong đó có HLV trưởng Sergi Lopez, người gốc Tây Ban Nha từng giành huy chương Olympic. Năm 2012, anh đã phá kỷ lục U15 ở nội dung 100 và 200 mét bơi tự do thế giới vốn tồn tại trong 22 năm. Với thành tích này, đại học Florida đã trao cho anh ta suất học bổng thể thao.

Năm 2019, giải vô địch bơi lội thế giới tổ chức tại Gwangju, Hàn Quốc, kình ngư Caeleb Dressel giành chiến thắng áp đảo với 6 HCV trong số 14 chiếc HCV của đoàn Mỹ - vượt xa đoàn xếp thứ hai Australia, với 5 HCV. Trước khi đến Tokyo 2020, Caeleb Dressel đã giành được 13 tấm HCV bơi lội và là niềm hy vọng lớn nhất của đoàn thể thao Mỹ.

Ngôi sao 25 tuổi của Mỹ đã không làm thất vọng khi lần lượt về đích đầu tiên đường đua 100 mét bơi bướm, 100 mét tự do, 4x100 mét tiếp sức hỗn hợp nam, 4x100 mét tiếp sức tự do nam, 50 mét tự do. Tại Olympic lần này, Caeleb Dressel trở thành VĐV bơi lội 100 mét tự do nhanh nhất mọi thời đại.

Như vậy sau 2 lần tham gia Olympic, Caeleb Dressel đã có 7 tấm HCV. Với việc giành HCV trong 5 nội dung tại Thế vận hội, Dressel trở thành nam thứ tư trong lịch sử Olympic đạt được thành tích này, cùng với Mark Spitz, Matt Biondi và đàn anh Michael Phelps.

Xếp thứ 2 là Emma Mckeon, nữ vận động viên bơi lội của đoàn thể thao Australia với 4 Huy chương Vàng, 1 HCĐ. Cùng ở vị trí thứ 3 là VĐV điền kinh Elaine Thompson của Jamaica và VĐV bắn cung An San của Hàn Quốc với 3 huy chương Vàng. Trong đó, Elaine Thompson đã trở thành nữ VĐV điền kinh đầu tiên (kể từ huyền thoại Florence Griffith-Joyner ở Olympic 1988), đoạt cú "hat-trick" huy chương Vàng ở cả 3 nội dung chạy nước rút tại Tokyo 2020. Sau 2 kỳ Olympic, cô đã có bộ sưu tầm 5 HCV.

Châu Á có quyền tự hào với VĐV bắn cung An San của Hàn Quốc 19 tuổi bởi ngoài 3 tấm huy chương Vàng, cô gái xứ sở Kim Chi còn phá luôn kỷ lục Olympic ở nội dung cung một dây với số điểm 680 khi lần đầu tham dự Olympic.

Vận động viên môn Canoeing Lisa Carrington của New Zealand với 2 huy chương Vàng và 1 HCĐ lần này nhưng cô đã lập thành tích 3 kỳ Olympic liên tiếp2012, 2016 và 2020 đều giành được HCV. Đến nay VĐV Canoeing này đã có 5 HCV và 1 HCĐ, một thành tích đi vào lịch sử các kỳ Olympic.