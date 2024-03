Mốc Koji của Nhật Bản

Tối 22/3, ông Akihiro Kobayashi, Chủ tịch Công ty dược Kobayashi của Nhật, đã cúi đầu xin lỗi công chúng tại cuộc họp báo về việc thu hồi sản phẩm thực phẩm chức năng của công ty.

Các sản phẩm thu hồi gồm: Beni-koji choleste-help loại 45 viên (dùng trong 15 ngày) và Beni-koji choleste-help loại 90 viên (dùng trong 30 ngày), cả hai đều được bán qua đường bưu điện, cũng như Beni-koji choleste-help loại chứa 60 viên (dùng trong 20 ngày) bán qua quầy. Hai sản phẩm thu hồi nữa là Naishi-help plus cholesterol và Natto-kinase sarasara-tsubu gold.

Các sản phẩm được công ty quảng cáo là có hiệu quả trong việc giảm cholesterol xấu nhờ thành phần beni-koji. Tuy nhiên, tổn thương sức khỏe đã xảy ra đối với một số người sử dụng "beni-koji choleste-help", một loại thực phẩm chức năng được tung ra vào năm 2021 và đã có khoảng 1,06 triệu gói sản phẩm đã được bán ra.

Bên cạnh việc chủ động thu hồi, Kobayashi kêu gọi người tiêu dùng ngừng ngay việc sử dụng sản phẩm. Công ty hiện vẫn chưa xác định được thành phần không rõ trong sản phẩm, hoặc mối liên kết của nó với tổn thương sức khỏe.

Những người bị tổn thương có triệu chứng sưng phù, khó tiểu và các triệu chứng khác. Công ty đã phân tích các thành phần của sản phẩm và phát hiện một yếu tố không mong muốn có trong thành phần beni-koji của các loại thực phẩm bổ sung được sản xuất từ tháng 7 đến tháng 10/2023.

Koji là một nguyên liệu truyền thống của Nhật Bản. Theo Kilala.vn, Koji là tên một loại mốc sinh trưởng trên ngũ cốc nấu chín như gạo, lúa mì hoặc đậu, dưới sự tác động của mốc Kojikin - tên khoa học là Aspergillus oryzae, trong một không gian kín và ẩm qua nhiều ngày. Nhìn bằng mắt thường, Koji chỉ là lớp mốc trắng bám trên ngũ cốc.

Không như nhiều người lo lắng về thực phẩm bị mốc, gạo Koji hoàn toàn có thể ăn được, có vị ngọt và mặn pha trộn. Kojikin đã được Hiệp hội sản xuất rượu Nhật Bản công nhận và gọi là loại mốc quốc gia vào tháng 10/2006.

Các loại sản phẩm thực phẩm chức năng mà Kobayashi thu hồi

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hôm nay, 25/3, đã trao đổi với VietTimes về việc Việt Nam đã nhập các loại thực phẩm chức năng mà Kobayashi vừa thu hồi hay chưa.

Theo đó, sau khi biết thông tin các sản phẩm của Kobayashi phải thu hồi, đồng thời có phản ánh về việc có sản phẩm bị thu hồi đang được bán tại thị trường Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm đã lập tức rà soát dữ liệu đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục và khẳng định: Cục chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: "Beni-koji choleste-help"; "Naishi-help plus cholesterol"; "Natto-kinase sarasara-tsubu gold" và Kobayashi Naishi Help 30 của Công ty Dược phẩm Kobayashi, Nhật Bản.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin nêu trên. Trong trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kobayashivietnam.com rao bán sản phẩm đã bị thu hồi (Ảnh chụp ngày 25/3/2024)

Tuy nhiên, lướt qua thị trường điện tử Việt Nam vẫn thấy sản phẩm Kobayashi Naishi Help 30 - một trong các sản phẩm bị thu hồi - được rao bán với giá trên 600.000 đồng. Như vậy, đây không phải là hàng được nhập khẩu, nhất là sản phẩm lại đang bị thu hồi. Bởi vậy, với khuyến cáo của Cục An toàn thực phẩm, người dân cần ngừng mua và sử dụng sản phẩm này.