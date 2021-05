Bí thư Đà Nẵng hứa gì nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khoá XV?

Thứ nhất, nếu được cử tri tin tưởng bầu vào Quốc hội khóa 15, ông Nguyễn Văn Quảng hứa sẽ cố gắng hết sức để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội; mang tiếng nói của người dân TP Đà Nẵng đến với Quốc hội; sẽ luôn sâu sát cơ sở để lắng nghe, tiếp nhận và phản ảnh trung thực, kịp thời các nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến với Quốc hội, để các ý kiến chính đáng của cử tri TP Đà Nẵng được Quốc hội nghiên cứu, thảo luận trong hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển đất nước nói chung và TP nói riêng.

Thứ hai, với kinh nghiệm và kiến thức pháp luật, ông Quảng hứa sẽ cố gắng cùng Quốc hội thảo luận, góp ý, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội có tính khả thi cao, lấy người dân là trung tâm trong mọi quyết sách. Nhất là các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; những chính sách về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và nhiều vấn đề phức tạp khác phát sinh trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Thứ ba, ông Quảng hứa sẽ tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố, nhất là công tác giám sát, hoạt động chất vấn và việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội. Đặc biệt, đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Thứ tư, trong quá trình công tác, ông Quảng còn hứa sẽ phát huy tốt vai trò là đại biểu Quốc hội, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy để tranh thủ sự ủng hộ và tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến TP vừa được ban hành, nhất là các chủ trương, chính sách đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố…; đặc biệt là đề xuất các cơ chế, chính sách để xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực; trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, các công trình, dự án tồn đọng nhiều năm nhằm khơi thông các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội TP phát triển.

Thứ năm, ông Quảng hứa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nhất là những vấn đề thiết yếu liên quan đến cuộc sống của mỗi người dân, như: xử lý môi trường, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, xây dựng các thiết chế văn hóa và chỉnh trang đô thị. Đặc biệt là ông Quảng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Quan tâm củng cố quốc phòng - an ninh; phòng, chống tội phạm và tham nhũng, tiêu cực; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP, để mỗi người dân thật sự có được môi trường sống an toàn, bình yên.

Ngoài ra, ông Quảng cho biết sẽ luôn sẵn sàng tiếp nhận, lắng nghe những ý kiến góp ý chân thành của người dân với tinh thần cầu thị nhất. Đồng thời, tôi sẽ luôn rèn luyện về đạo đức, lối sống, không ngừng bồi đắp cho mình về tri thức, về kinh nghiệm, về phương pháp công tác, để vượt qua các khó khăn, thách thức, thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ mà các cử tri TP tín nhiệm giao cho.