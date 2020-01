Bắt đầu xét xử vụ bé trai 6 tuổi Trường Gateway tử vong

Từ sớm, gia đình cháu Lê Hoàng Long đã có mặt tại Tòa án để tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Gia đình cháu bé chờ đợi tham dự phiên tòa. Ảnh: Minh Thúy

Ông Lê Văn Sơn – bố cháu Lê Hoàng Long chuẩn bị tham dự phiên tòa. Ảnh: Minh Thúy

Có thể thấy nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người trong gia đình bé Long khi đến tham gia phiên tòa.

Gia đình bé Long vẫn chưa hết nguôi ngoai từ khi bé ra đi. Ảnh: Minh Thúy

Gia đình bé Long chờ đợi tham gia phiên tòa. Ảnh: Minh Thúy

Bị cáo Nguyễn Bích Quy (áo xanh) vội vã đến tham dự phiên tòa. Ảnh: Minh Thúy

Bị cáo Nguyễn Bích Quy cùng luật sư. Ảnh: Minh Thúy

Đúng 8h00, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy bắt đầu tiến hành xét xử sơ thẩm, đọc cáo trạng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Minh Thúy

Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm gồm 3 thành viên do thẩm phán Nguyễn Quốc Tuấn làm chủ tọa. Luật sư Nguyễn Xuân Anh bào chữa cho bị cáo Doãn Quý Phiến.

Nữ giáo viên Nguyễn Thị Thủy được luật sư Phan Thị Lam Hồng và Chu Thị Trang Vân bào chữa.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, cả 3 bị cáo gồm: Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, người đưa đón trẻ), Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, tài xế lái xe), Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) đều có mặt.

Đại diện người bị hại là ông Lê Văn Sơn – bố cháu Lê Hoàng Long.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại có các luật sư Vũ Gia Trưởng, Phạm Hương Giang, Lê Đức Thắng.

Tham dự phiên tòa còn có bà Trần Thị Hồng Hạnh - đại diện Trường Tiểu học Gateway cùng 2 luật sư bảo vệ, đại diện Công ty TNHH Vận Tải và Du Lịch Ngân Hà.

Hội đồng xét xử cũng triệu tập 2 giám định viên của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cùng 25 người làm chứng.

Đúng 9h, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội bắt đầu đọc bản cáo trạng vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng vụ án. Ảnh: Minh Thúy

Hai bị cáo Nguyễn Bích Quy và Doãn Quý Phiến bị truy tố về tội “vô ý làm chết người” theo khoản 1, điều 128 Bộ Luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Khoản 1, điều 360 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 6/8/2019, ông Phiến đi xe ô tô đưa bà Quy đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu Lê Hoàng Long (sinh ngày 13/6/2013, học sinh lớp 1 Tokyo, Trường Tiểu học Gateway).

Đến 7h22 phút cùng ngày, xe ô tô do ông Phiến điều khiển chở 13 học sinh đến cổng phụ của Trường Gateway. Khi dừng xe, ông Phiến vẫn ngồi ở vị trí ghế lái, bà Quy gọi các học sinh chuẩn bị xuống xe.

Bà Quy xuống trước, mở cửa xe ô tô cho các học sinh xuống. Khi đó, có 2 cháu là chị em sinh đôi quấy khóc nên bà Quy một tay bế 1 cháu, tay kia dắt cháu thứ 2 xuống xe. Lúc này, các cháu học sinh đã xuống xe nhưng không có cháu Long. Bà Nguyễn Bích Quy không kiểm tra xe ô tô mà đóng ngay cửa xe và đưa các cháu học sinh vào trong sân trường.

Ngay sau khi bà Quy đóng cửa xe, ông Phiến tiếp tục lái xe đi về bãi gửi xe ở ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tại đây, ông Phiến dừng xe, tắt máy, mở cửa bên ghế lái, xuống xe, bấm khóa cửa tự động và rời khỏi bãi xe, không kiểm tra và vệ sinh trong, ngoài xe.

Tài xế Doãn Quý Phiến tại buổi thực nghiệm hiện trường ngày 13/9. Ảnh: Dân Trí

Sau khi các cháu học sinh vào trường, bà Quy dẫn các cháu học sinh lên phòng ăn tầng 2 của nhà trường để ăn sáng. Khoảng 10 phút sau, khi các cháu học sinh ăn xong, tự đi về lớp học, bà Quy đưa 2 cháu là chị em sinh đôi vào lớp học, sau đó, xuống Phòng vận hành tại tầng 1 của trường và ký vào sổ báo cáo tình trạng xe buýt số 19 ngày 6/8 có 13 học sinh đi học.

Thực hiện xong công việc đưa đón học sinh, bà Quy quay trở về nhà và đến khoảng 16h cùng ngày thì quay trở lại Trường Gateway đưa các học sinh về nhà.

Khoảng 15h30 phút cùng ngày, ông Phiến đến bãi gửi xe ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy xe ô tô đi đến Trường Gateway. Trước khi khởi hành, ông Phiến không kiểm tra trong xe mà mở cửa bên lái để lên xe, khởi động xe khoảng 2 phút và điều khiển xe đến cổng chính Trường Gateway.

Lúc này, bà Quy đang tập trung các học sinh ở điểm chờ xe buýt số 19 của trường và phát hiện thiếu cháu L. nên nhờ người đi tìm, còn bà Quy tiếp tục dẫn các cháu học sinh ra xe ô tô.

Trường Tiểu học Gateway. Ảnh: Lệ Chi

Khi mở cửa xe, phát hiện cháu Long đang nằm dưới sàn phía sau ghế lái liền hô hoán. Một nhân viên bảo trì của trường nghe thấy chạy ra bế cháu Long vào Phòng y tế của trường để sơ cứu và gọi xe cứu thương 115 đưa cháu Long đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Long đã không qua khỏi.

Cáo trạng xác định, tại Trường Gateway, bị can Nguyễn Bích Quy do cẩu thả trong việc kiểm tra, quản lý học sinh đến lớp; bị can Doãn Quý Phiến do không kiểm tra khoang hành khách xe ô tô nên dẫn đến việc cháu Long bị bỏ quên trong thời gian từ khoảng 7h23 đến 16h15 phút trên xe ô tô.

Bị can Nguyễn Thị Thủy không thực hiện trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, khi điểm danh biết cháu Long vắng mặt không có lý do nhưng Nguyễn Thị Thủy đã không liên lạc với gia đình cháu.

Hành vi của các bị can Nguyễn Bích Quy, Doãn Quý Phiến và Nguyễn Thị Thủy dẫn đến hậu quả cháu Long bị bỏ quên trên xe ô tô và đã tử vong vì suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn.