Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Hanoi Metro đã dừng vận hành 2 tuyến đường sắt để tránh bão.

Hanoi Metro dừng vận hành 2 tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy để tránh bão.

Theo thông tin từ Hanoi Metro, đơn vị vận hành 2 tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy đã dừng chạy tàu từ 13h ngày 7/9 để đảm bảo an toàn trước cơn bão số 3.

Đại diện Hanoi Metro cho biết thời gian hoạt động trở lại sẽ được thông báo dựa trên tình hình thực tế sau khi bão tan. Nhân viên vận hành vẫn chốt trực tại các nhà ga để bảo vệ tài sản và xử lý tình huống.

Ở diễn biến khác, đại diện Trung tâm quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội cho biết đã cho dừng dần các tuyến xe buýt trên địa bàn Hà Nội. Các chuyến xe đang chở khách sẽ chạy nốt đến điểm cuối trước khi dừng hẳn để tránh bão.

Hiện nay, trên nhiều lộ trình xe buýt đã ghi nhận tình trạng gió to, ngập úng và cây đổ gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Việc dừng khai thác các phương tiện giao thông công cộng là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân thủ đô.

1 người tử vong, 6 người bị thương do cây đổ

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội, tính đến 7h ngày 7/9, trên địa bàn TP Hà Nội có 7 người bị thương vong do cây đổ.

Cụ thể, quận Hoàng Mai 1 người chết, 1 người bị thương do cây đổ; quận Hoàn Kiếm 3 người bị thương; quận Hai Bà Trưng 2 người bị thương, một xe máy hư hỏng do cây đổ; quận Hà Đông có ô tô 4 chỗ và 1 ô tô khách bị hư hỏng do cây đổ.

Trong đêm 6/9, 160 người dân sống tại chung cư xuống cấp A7 Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai (được xây dựng cách đây từ năm 1964, nay đã xuống cấp, thuộc nhóm nguy hiểm cấp C) đã được chính quyền quận Hoàng Mai di dời đến Trường tiểu học Tân Mai cách đó 300m để đảm bảo an toàn trước khi bão Yagi đổ bộ.

Cây đổ đè trúng người đi đường trên địa bàn phường Hoàng Liệt.

Tại nơi ở tạm, chính quyền đã chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, chăn chiếu cho người dân. Phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác gồm các ban ngành đoàn thể để hỗ trợ dân di dời.

Đến 6h ngày 7/9, trên địa bàn Thành phố không có điểm úng ngập. Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội tiếp tục vận hành các trạm bơm: Trạm bơm Đồng Bông 1 (mới) vận hành 3/3 bơm; Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 bơm; Trạm bơm DPS (Bắc Thăng Long - Vân Trì) vận hành 1/4 bơm; Trạm bơm Yên Sở vận hành 6/15 bơm khẩn cấp, 5 bơm thông thường. Các huyện, thị xã và Công ty Thủy lợi Hà Nội báo cáo, 7h ngày 7/9/2024, vận hành 9 trạm bơm tiêu với 32 máy bơm, tổng lượng bơm tiêu khoảng 79.300m3/h.