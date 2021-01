Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm Mùa xuân Đất nước, trưng bày tác phẩm từ nhiều thế hệ

Triển lãm mang tên “Mùa xuân đất nước” (The Springtime of Our Homeland) do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, đã khai mạc sáng nay (28/1) tại Hà Nội. Các tác phẩm thuộc nhiều thế hệ tác giả tiếp nối đã tạo nên bức tranh tổng thể đa dạng về ngôn ngữ tạo hình. Theo đánh giá, triển lãm mang đến góc nhìn chân thực, sinh động về cuộc sống, con người. Bên cạnh đó, thông điệp về những vấn đề môi trường, xã hội đương thời cũng được thể hiện qua các tác phẩm. Triển lãm sẽ mở cửa từ nay đến hết ngày 28/2/2021.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, TS. Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - phát biểu: "Sự chuyển biến của khuynh hướng sáng tác, cách biểu đạt đa dạng của khối – hình, phong phú về chất liệu tạo hình, phong cách cá nhân khá rõ nét của các nhà điêu khắc đã kế thừa truyền thống, thể hiện cái nhìn chân thực, lạc quan trước những đổi thay, phát triển của đất nước và con người. Triển lãm Mùa xuân đất nước là mạch nối của nhiều thế hệ nghệ sĩ điêu khắc. Ban tổ chức hy vọng triển lãm sẽ góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu, với đất nước”.

Chủ đề của các tác phẩm tại triển lãm ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện tình cảm của quân và dân với Bác Hồ, không khí mùa xuân đầu tiên của độc lập, tự do, xây dựng cuộc sống mới. Các tác phẩm trong giai đoạn những năm 1970 chủ yếu theo khuynh hướng hiện thực, là tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo. Ban tổ chức nhận định, sau thời kỳ Đổi mới đến nay, khuynh hướng sáng tác hiện đại đã ảnh hưởng đến phong cách nghệ thuật riêng của các nghệ sĩ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt về những vấn đề xã hội một cách trực tiếp hoặc ẩn dụ khi sáng tác.

Các tác phẩm nổi bật được trưng bày tại triển lãm “Mùa xuân đất nước” gồm Đảng là mẹ hiền (Phạm Xuân Thi, 1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-1969 (Vương Học Bảo, 1970), Xuân 1975 (Trần Tía, 1975), Nghe lời non nước (Vũ Ngọc Khôi, 1978), Bác Hồ đi tìm đường cứu nước (Diệp Minh Châu, 1985), Tiếng đàn (Tạ Quang Bạo, 1941), Hội chèo thuyền (Ninh Thị Dền, 1984), Vũ điệu mùa xuân (Trần Việt Hà, 2001), Đường cày đảm đang (Trần Thiết, 1980), Sức trẻ (Phạm Ngọc Tuân, 1983), Quà tặng của biển (Hoàng Mai Thiệp, 2017), Bầu sữa (Nguyễn Khắc Quân, 2005), Đồng đội (Vũ Hữu Nhung, 2003)...

Trong khuôn khổ triển lãm, ứng dụng tra cứu thông tin tác phẩm nghệ thuật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - iMuseum VFA - đã được giới thiệu cho một số đại biểu tham dự trải nghiệm thử. Với ứng dụng này, khách tham quan có thể nghe audio thuyết minh với 6 ngôn ngữ khác nhau, xem hình ảnh chất lượng cao và sơ đồ trưng bày hiện vật tại bảo tàng.

Ông Fred Unger - Trưởng đại diện Viện nghiên cứu Chăn nuôi quốc tế (ILRI) tại Việt Nam - cho biết: "Tôi nghĩ tính năng ấn tượng nhất là bạn có thể lựa chọn những tác phẩm trưng bày nhất định trong bảo tàng thông qua quét mã QR và nhận được thông tin mở rộng rất chi tiết. Nó ưu việt hơn cách thức truyền thống khi khách thăm quan viện bảo tàng thường phải cúi xuống đọc phần mô tả dưới tác phẩm. Ứng dụng cũng cho phép kết nối với tai nghe Bluetooth và tính năng phát âm bằng nhiều thứ tiếng cũng tốt. Tôi cho rằng, ưu điểm của ứng dụng là nó cung cấp thông tin tức thời, giúp khách tham quan tiếp cận thông tin về nguồn gốc của các tác phẩm nghệ thuật này. Tuy nhiên, sẽ tuyệt vời hơn nếu ứng dụng cho phép truy cập thông tin của nhiều tác phẩm nghệ thuật quan trọng hơn trong tương lai".

Ông Ando Toshiki - Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam - nhận xét: "Tôi rất ấn tượng với ứng dụng này, đặc biệt về cách thể hiện thông tin bằng cả ngôn ngữ nói và viết. Khách tham quan có thể thưởng thức và hiểu được chi tiết, ngụ ý của tác giả thông qua những tác phẩm nghệ thuật thú vị. Tôi nghĩ rằng, cho đến nay, số lượng tác phẩm nghệ thuật có trên ứng dụng này vẫn còn hạn chế so với nhiều tác phẩm nghệ thuật thú vị đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng. Tôi hy vọng số lượng tác phẩm nghệ thuật có trên ứng dụng sẽ mở rộng trong tương lai".