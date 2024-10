ASML: Mỹ ngày càng siết chặt gọng kìm công nghệ chip với Trung Quốc

Christophe Fouquet, Tổng Giám đốc Điều hành của ASML Holding, cảnh báo rằng Mỹ sẽ gia tăng áp lực nhằm hạn chế xuất khẩu công nghệ bán dẫn cho Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị thượng đỉnh công nghệ Bloomberg ở London, Fouquet cho rằng những biện pháp hạn chế này sẽ tiếp tục diễn ra, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.

Theo Fouquet, Mỹ sẽ không ngừng kêu gọi các đồng minh tăng cường kiểm soát xuất khẩu để hạn chế sự phát triển công nghệ của Trung Quốc. Ông đặt ra câu hỏi liệu Hà Lan và châu Âu sẽ xử lý như thế nào trước áp lực này, đồng thời nhấn mạnh rằng việc cân bằng lợi ích giữa quốc gia đồng minh và thị trường lớn nhất của công ty là một thách thức không nhỏ.

ASML, nhà sản xuất máy in thạch bản hàng đầu thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các thiết bị sản xuất chip tiên tiến cho các công ty bán dẫn toàn cầu. Những con chip này là thành phần không thể thiếu cho các thiết bị công nghệ cao như iPhone của Apple và máy tăng tốc AI của Nvidia. Tuy nhiên, Trung Quốc không thể tiếp cận với các máy in thạch bản tiên tiến nhất của ASML, sử dụng công nghệ cực tím (EUV), do các lệnh cấm xuất khẩu từ Hà Lan và Mỹ.

Dù vậy, ASML vẫn phụ thuộc đáng kể vào thị trường Trung Quốc, đặc biệt là trong các lĩnh vực bán dẫn phổ thông không liên quan trực tiếp đến vấn đề an ninh quốc gia. Theo Fouquet, Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất của ASML trong năm quý vừa qua, đóng góp 2,79 tỷ euro (3 tỷ USD) vào doanh số quý 3 của công ty, chiếm gần một nửa tổng doanh thu.

Sự gia tăng nhu cầu từ Trung Quốc được cho là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khi nhiều đơn hàng tồn đọng đã dồn lại trong nhiều tháng. Tuy nhiên, Fouquet dự đoán doanh số từ thị trường Trung Quốc sẽ giảm xuống còn khoảng 20% tổng doanh thu vào năm tới, mức mà ASML coi là bình thường hơn.

Dù Trung Quốc đang nỗ lực phát triển công nghệ sản xuất chip nội địa, nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào công nghệ từ ASML để sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. Hà Lan đã áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với các máy in thạch bản cực tím thế hệ thứ hai, buộc ASML phải xin giấy phép đặc biệt để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Fouquet kết luận rằng phần lớn hoạt động kinh doanh của ASML tại Trung Quốc hiện nay tập trung vào các sản phẩm bán dẫn phổ thông, trong khi các công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chịu nhiều hạn chế. Với tình hình này, áp lực từ Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng, đồng thời đặt ra thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp châu Âu trong việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình.

Theo SCMP