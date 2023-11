Apple tốn bao nhiêu tiền để sản xuất iPhone 15 Pro Max?

Counterpoint cho biết chi phí vật liệu của iPhone 15 Pro Max cao hơn 37,7 USD so với mẫu máy iPhone 14 Pro Max vào năm ngoái. Báo cáo ước tính rằng tổng chi phí vật liệu (BoM) để sản xuất iPhone 15 Pro Max phiên bản RAM 8GB bộ nhớ 256GB là 452 USD, tăng 8% so với mẫu 6GB + 256GB trước đó.

Phân tích cho rằng phần lớn chi phí tăng lên là do những nâng cấp mới trên iPhone 15 Pro Max, bao gồm chip A17 Bionic mới, hệ thống camera tele 5x và khung viền hợp kim titan. Được biết, A17 là bộ xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên quy trình 3nm của TSMC, nó chứa hơn 19 tỉ bóng bán dẫn, mang lại hiệu suất CPU và GPU được cải thiện. Camera tele sử dụng zoom quang 5x phức tạp và tính năng ổn định hình ảnh quang học dịch chuyển cảm biến, khiến bộ phận này đắt hơn 34% so với camera 14 Pro Max. Cuối cùng, khung titan tuy giúp giảm trọng lượng thiết bị nhưng lại có giá thành cao hơn 18% so với khung thép không gỉ cũ.

Tuy vậy, để bù đắp cho một số nâng cấp này là giá bộ nhớ và màn hình giảm. Mặc dù tăng dung lượng RAM lên 8GB nhưng Apple vẫn được hưởng lợi từ việc mức giá chip nhớ toàn cầu sụt giảm 30%. Báo cáo cũng ghi nhận chi phí màn hình giảm 4% khi LG Display hợp tác với Samsung để cung cấp màn hình cho các mẫu iPhone mới nhất.

Được biết, các thành phần BoM chỉ chiếm 42% giá bán trên thị trường, nhưng cũng cần xem xét đến giá sản xuất, vận chuyển và tiếp thị, chưa kể đến chi phí R&D mà Apple phải chi ra.

Counterpoint ước tính các thành phần do Apple thiết kế hiện chiếm 25% BoM của iPhone 15 Pro Max, tăng từ 22% ở mẫu trước đó. Điều này nhấn mạnh sự hội nhập theo chiều dọc ngày càng tăng của Apple và tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô để kiểm soát hiệu suất, trải nghiệm và lợi nhuận.

Theo Display Daily