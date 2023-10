So sánh iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: Liệu có nên nâng cấp?

iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone tốt nhất bạn có thể mua và nó trực tiếp kế nhiệm iPhone 14 Pro Max trước đó. Apple không còn bán iPhone 14 Pro Max cũ nữa, điều này thật đáng tiếc vì đây vẫn là một chiếc điện thoại thông minh tốt trên thị trường. Nếu bạn đã sở hữu iPhone 14 Pro Max hoặc đang muốn mua một chiếc đã qua sử dụng, chắc hẳn bạn đang thắc mắc rằng liệu có nên nâng cấp lên chiếc iPhone 15 Pro Max mới được ra mắt hay không?

Những mẫu iPhone của Apple thường được nâng cấp rất nhiều qua từng năm, điều này cũng đúng trong năm nay. Màn hình trên cả hai thiết bị đều giống nhau ở mức 6,7 inch theo đường chéo. Tuy nhiên, phần viền màn hình trên iPhone 15 Pro Max mỏng hơn một chút ở tất cả các cạnh. Cả hai điện thoại đều hỗ trợ tần số quét màn hình 120Hz, HDR10 và Dolby Vision.

Một thay đổi đáng kể trên iPhone 15 Pro Max năm nay đến từ chip xử lý bên trong máy. Apple đã chuyển từ A16 Bionic 4nm sang A17 Pro 3nm. Soc của Apple luôn là sản phẩm hàng đầu và mỗi một phiên bản mới lại tốt hơn phiên bản trước, mặc dù đôi khi nó chỉ nhỉnh hơn một chút. Năm nay, chip mới có thêm một lõi GPU so với chip trước.

Apple không tiết lộ trực tiếp điều này nhưng iPhone 15 Pro Max có 8GB RAM LPDDR5, trong khi 14 Pro Max có 6GB. Cùng với SoC tốt hơn, bạn sẽ có khả năng đa nhiệm tốt hơn trên iPhone 15 Pro Max. Apple cũng đã bỏ đi phiên bản bộ nhớ trong 128GB trên iPhone 15 Pro Max năm nay.

Thay đổi đáng kể nhất trên iPhone 15 Pro Max là việc chuyển từ cổng Lightning trên 14 Pro Max sang USB-C. Điều này đem đến sự tiện lợi khi giờ đây hầu hết tất cả các thiết bị của Apple đều sử dụng cổng sạc này. Apple cũng nâng cấp iPhone 15 Pro Max lên USB 3.0 từ tốc độ USB 2.0 trên cổng Lightning trên 14 Pro.

Một thay đổi đáng chú ý khác trên iPhone 15 Pro Max là nút Action, thay thế cho nút gạt tắt chuông báo trên iPhone 14 Pro Max. Bạn có thể gán nhiều chức năng khác nhau vào nút Action.

Những thay đổi nhỏ khác trên iPhone 15 Pro Max so với phiên bản tiền nhiệm là Wi-Fi 6E so với Wi-Fi 6. iPhone 15 Pro Max được trang bị chip UWB thế hệ thứ hai so với UWB thế hệ đầu tiên trên 14 Pro Max.

So sánh kích thước

Apple iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max: So sánh kích thước (Ảnh: Android Authority)

Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt trên iPhone 15 Pro Max khi cầm mẫu điện thoại này lên. Apple đã giảm nhẹ kích thước của điện thoại so với người tiền nhiệm. IPhone 14 Pro Max có kích thước 160,7 x 77,6 x 7,85mm, trong khi 15 Pro Max có kích thước 159,9 x 76,7 x 8,25mm.

Hơn nữa, công ty đã chuyển sang sử dụng hợp kim Titanium cho khung viền trên iPhone 15 Pro Max, đây là một điểm khác biệt so với khung viền thép không gỉ trên iPhone 14 Pro Max. Điều này làm giảm đáng kể trọng lượng của máy, từ 240g trên 14 Pro Max xuống còn 221g trên 15 Pro Max. Những sự này đổi này đem đến cho iPhone 15 Pro Max cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn.

Mặt lưng của iPhone 15 Pro Max được làm nhám, qua đó loại bỏ tình trạng bị bám dấu vân tay như trên chiếc iPhone 14 Pro Max.

Camera

Cụm camera trên iPhone 15 Pro Max (Ảnh: Android Authority)

iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max có thiết lập camera giống nhau, ngoại trừ một điểm khác biệt chính: Camera zoom. Về cơ bản, camera chính, camera góc siêu rộng và camera selfie trên iPhone 15 Pro Max giống y hệt iPhone 14 Pro Max.

Trên iPhone 14 Pro Max, chúng ta có ống kính tele 12MP có khả năng zoom quang 3x.

IPhone 15 Pro Max nâng cấp tính năng này lên ống kính tele lăng kính tetra 12MP (gần tương đương với ống kính zoom tiềm vọng), đem đến khả năng zoom quang 5x.

Trên cả hai điện thoại, bạn sẽ có được camera siêu rộng 0,6x thông thường, camera chính 1x và camera chính crop 2x. Tùy thuộc vào điện thoại, bạn sẽ có zoom quang 3x hoặc 5x. Nếu như bạn muốn zoom xa hơn thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ zoom kỹ thuật số, điều này sẽ làm giảm chất lượng hình ảnh đi đôi chút.

iPhone 15 được trang bị tính năng “chụp ảnh chân dung thế hệ mới”, cho phép bạn xác định chủ thể để tạo xóa phông ngay cả khi bức ảnh đã được chụp xong. Về bản chất, đây chỉ là một cập nhật phần mềm chứ không phải là một cập nhật phần cứng, nên rất có thể iPhone 14 Pro Max cũng sẽ được cập nhật tính năng này trong khoảng thời gian tới.

IPhone 15 Pro Max cũng được hỗ trợ quay video Log cũng như hỗ trợ Academy Color Encoding System. Đây là một nâng cấp so với iPhone 14 Pro Max. Đối với hầu hết người dùng, tính năng này có thể không hữu ích.

Thời lượng pin và tốc độ sạc

Thời lượng pin và tốc độ sạc trên iPhone 15 Pro Max (Ảnh: Android Authority)

Apple không đề cập đến tốc độ sạc pin trên iPhone 15 Pro Max. Vì vậy người dùng có thể ngầm hiểu rằng tốc độ sạc pin trên iPhone 15 Pro Max và iPhone 14 Pro Max là giống nhau.

Về thời lượng sử dụng pin, rõ ràng bạn không phải quá lo lắng vì iPhone 14 Pro Max đủ để đáp ứng cho bạn khả năng sử dụng xuyên suốt một ngày mà không cần phải sạc lại. Bạn cũng có thể kéo dài thời lượng pin lên một ngày rưỡi với mức sử dụng nhẹ hơn. Sạc điện thoại từ 0% đến 100% sẽ mất hơn 2 tiếng.

Lưu ý rằng cả hai điện thoại đều không đi kèm bộ sạc trong hộp, vì vậy hãy nhớ chọn bộ sạc tốt và tương thích.

Mức giá

Mức giá khởi điểm của iPhone 15 Pro Max nhỉnh hơn so với iPhone 14 Pro Max (Ảnh: Android Authority)

Apple vẫn giữ nguyên mức giá cho iPhone 15 Pro Max như đã áp dụng cho iPhone 14 Pro Max. Điểm khác biệt duy nhất là 15 Pro Max đã loại bỏ đi phiên bản bộ nhớ trong 128GB nên giá khởi điểm của iPhone 15 Pro Max sẽ cao hơn so với iPhone 14 Pro Max.

Như đã đề cập, iPhone 14 Pro Max không còn được Apple bán chính thức nữa. Giờ đây bạn chỉ có thể mua mẫu máy này ở các đại lý ủy quyền của Apple nếu họ còn hàng tồn kho.

Có nên nâng cấp?

Giống như mọi năm, những mẫu iPhone đời mới sẽ nhận được những nâng cấp tốt nhất đến từ phía Apple. Đối với iPhone 15 Pro Max năm nay, bạn sẽ nhận được một mẫu máy nhỏ gọn hơn đôi chút so với phiên bản tiền nhiệm, đem đến khả năng cầm nắm tốt hơn. Một chút nâng cấp về khả năng zoom quang học trên cụm camera của máy.

Đối với những người đang sở hữu iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max không mang đến nhiều những thay đổi đáng kể vì vậy bạn có thể cân nhắc lại việc có nên nâng cấp lên mẫu máy mới này. iPhone 14 Pro Max vẫn là một trong những mẫu smartphone tốt nhất trên thị trường thời điểm hiện tại, vì vậy nếu bạn không phải người dùng thích bắt trend công nghệ thì việc nâng cấp lên iPhone 15 Pro Max không phải là một sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn.

Theo Android Authority