Ảnh: Xứ Huế chìm trong biển nước, dân đi lại bằng thuyền

Trong vài ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rất to, riêng huyện Nam Đông và một số nơi thuộc huyện Phú Lộc mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500-800mm.

Mưa lớn kéo dài liên tục kèm lượng nước trên các sông dâng cao khiến nhiều khu vực thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập trong nước lũ.

Theo ghi nhận, vào ngày 15/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn mưa rất lớn khiến nhiều tuyến đường ngập trong nước.

Ở TP Huế, có đến 80% tuyến đường của 36 phường, xã bị ngập lụt. Những tuyến đường khu vực Bắc sông Hương như Chi Lăng, Mai Thúc Loan.... ngập bình quân 0,3-0,5m, các tuyến đường khu vực Nam sông Hương như Hùng Vương, Phan Anh... ngập bình quân 0,3-0,8m.

Tình trạng ngập lụt khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trên các đường phố ở Huế, người dân đi lại bằng ghe thuyền. Các xe cứu hộ liên tục xuất hiện để đưa xe ô tô con bị mắc kẹt trong nước đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại các huyện, thị xã khác như Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc..., tình trạng ngập cục bộ xảy ra nhiều nơi. Nhiều nhà dân ở vùng hạ du sông Bồ bị nước “tấn công” vào nhà, gây xáo trộn cuộc sống...

“Mưa lớn nhiều ngày qua cùng hoạt động điều tiết nước của hồ thủy điện, khiến làng tôi ngập sâu trong nước. Hiện nay, tất cả các con đường trong làng đều bị ngập trên dưới 1m, gây khó khăn trong việc đi lại. Người dân phải dùng ghe để di chuyển” - ông Nguyễn Phước (thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) nói.

Do tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nhiều vùng trên địa bàn có mực nước ngập sâu, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học vào các ngày 16 và 17/11.

Đối với một số địa bàn nước đã rút hoặc không thuộc vùng ngập lụt, Sở giao Hiệu trưởng các trường và Giám đốc các trung tâm tự đánh giá mức độ an toàn và đảm bảo an toàn đi lại của học sinh, giáo viên, để quyết định thông báo và tổ chức cho học sinh đi học trở lại từ ngày 16/11.

Clip: Xứ Huế chìm trong biển nước, dân đi lại bằng thuyền

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh có hơn 14.800 nhà dân bị ngập. Đến nay, địa phương đã sơ tán gần 900 hộ với gần 2.300 nhân khẩu đi đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh Huế chìm trong biển nước, dân đi lại bằng thuyền: