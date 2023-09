Du lịch phục hồi, khách quốc tế tăng gấp 9 lần

Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 8 tháng đầu năm 2023, du lịch địa phương có tốc độ phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.

Tổng lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế trong 8 tháng qua đạt khoảng 2,1 triệu lượt, tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 672.000 lượt, gấp 9 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.600 tỉ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy vậy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tụt giảm đáng kể. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá toàn tỉnh trong tháng 8/2023 ước đạt 85,7 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng trước và giảm 19,6% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, ước đạt 680,2 triệu USD, giảm 16,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 51,4 triệu USD, giảm 2,3% so với tháng trước và giảm 34,5% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, ước đạt 433,7 triệu USD, giảm 24,3%.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 36.462 tỉ đồng, tăng 15,7% so cùng kỳ; doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 3.023,9 tỉ đồng, tăng 17,3%. Tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 75.200 tỉ đồng, tăng 2,1%, là mức tăng trưởng khá thấp so với cùng kỳ những năm trước; tỷ lệ nợ xấu 1,3%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 1,74% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực công nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh, sản xuất công nghiệp tháng 8/2023 có nhiều khởi sắc hơn so với 7 tháng đầu năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 8/2023 ước tăng 8,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 2,4%; tính chung 8 tháng ước tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Sản lượng bia tăng mạnh, đạt 224 triệu lít

Cũng theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 8 tháng qua, sản xuất của nhiều ngành công nghiệp chủ lực như dệt may, xi măng,...đã có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại; ngành đồ uống, đặc biệt là bia có sản lượng tăng mạnh, đạt 224 triệu lít, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn tỉnh ước đạt 18.637 tỉ đồng, bằng 59% kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.705,5 tỉ đồng, bằng 67,6% dự toán, bằng 51,6% so với chỉ tiêu phấn đấu và giảm 14,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 6.281,1 tỉ đồng, bằng 67,1% dự toán, bằng 51,1% chỉ tiêu phấn đấu và giảm 14,9% (chiếm 93,7%); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 411 tỉ đồng, bằng 74,1% dự toán, bằng 60,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 1,2% so với cùng kỳ; thu viện trợ, huy động đóng góp 13,4 tỉ đồng, vượt 22% dự toán, bằng 33,5% chỉ tiêu phấn đấu và giảm 25,6% so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách nhà nước ước đạt 8.086,3 tỉ đồng, đạt 55,7% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 2.692,3 tỉ đồng, đạt 48,5% dự toán.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Thừa Thiên Huế đã cấp mới 12 dự án với tổng vốn đầu tư 1.795 tỉ đồng (gồm 6 dự án FDI vốn đăng ký tương đương 963,8 tỷ đồng), trong đó, các Khu kinh tế, Khu công nghiệp cấp 8 dự án với tổng vốn đầu tư 1.767,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, có 10 dự án được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi 1.888 tỉ đồng.

Trong 8 tháng qua, toàn tỉnh có 477 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 2.626,9 tỉ đồng, giảm 16,6% về lượng và giảm 50% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 260 doanh nghiệp, giảm 124 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 444 doanh nghiệp, tăng 11 doanh nghiệp; giải thể 82 doanh nghiệp, tăng 4 doanh nghiệp.