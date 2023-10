9 tháng đầu năm, Thừa Thiên Huế tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước 4,24%

Trong đó, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng trưởng tốt, trong 9 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đến địa phương ước đạt 2,42 triệu lượt, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 745.000 lượt, gấp 7,3 lần. Tổng thu từ du lịch ước đạt 5.414 tỉ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 9/2023 ước đạt 106,4 triệu USD, tăng 24% so với tháng trước và giảm 40,1% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 795,5 triệu USD, giảm 10,8% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu tháng 9 đạt 82,3 triệu USD, tăng 60% so với tháng trước và tăng 31,1% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 41.284 tỉ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ; doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 3.430 tỉ đồng, tăng 17,3%.

Tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 75.700 tỉ đồng, tăng 1,82%, là mức tăng trưởng khá thấp so với cùng kỳ những năm trước, tỉ lệ nợ xấu ở mức 2,16%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 1,86% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 9 ước tăng 9,4% so với cùng kỳ, tính chung 9 tháng đầu năm 2023 ước tăng 2,4%, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 3%. Sản xuất của nhiều ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như dệt may, xi măng,... đã có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại; ngành đồ uống, đặc biệt là bia có sản lượng tăng mạnh, đạt 256 triệu lít, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 21.817 tỉ đồng, bằng 70% kế hoạch, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 7.543 tỉ đồng, bằng 76% dự toán, bằng 58% so với chỉ tiêu phấn đấu và giảm 18,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 7.046 tỉ đồng, bằng 75,3% dự toán, bằng 57,4% chỉ tiêu phấn đấu và giảm 19,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 481,4 tỉ đồng, bằng 86,7% dự toán, bằng 70,8% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 1,1% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 8.914 tỉ đồng, đạt 61,4% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 3.014 tỉ đồng, đạt 54,2% dự toán

Từ đầu năm đến nay, địa phương đã cấp mới 18 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 5.010 tỉ đồng (gồm 6 dự án FDI với vốn đăng ký 41 triệu USD); điều chỉnh tăng/giảm vốn 7 dự án với vốn tăng thêm 1.533 tỉ đồng và chấm dứt hoạt động 8 dự án.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Thừa Thiên Huế có 527 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 3.626 tỉ đồng, giảm 15,4% về lượng và giảm 33,7% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 274 doanh nghiệp, giảm 140 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 459 doanh nghiệp, tăng 13 doanh nghiệp; giải thể tự nguyện 94 doanh nghiệp, tăng 8 doanh nghiệp; giải thể theo quyết định thu hồi 184 doanh nghiệp, tăng 181 doanh nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải ngân 3.135 tỉ đồng/5.923,257 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 52,9% kế hoạch. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân 1.592 tỉ đồng, đạt 49,5% kế hoạch; vốn ngân sách TƯ (vốn trong nước) giải ngân 1.298 tỉ đồng, đạt 64,3% kế hoạch (trong đó, vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã giải ngân 145 tỉ đồng, đạt 35,2% kế hoạch); vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 244 tỉ đồng, đạt 35,6% kế hoạch; vốn ngân sách TƯ của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 134 tỉ đồng, đạt 36,5% kế hoạch.

Đặc biệt, theo số liệu của Bộ KH&ĐT, ước giải ngân 9 tháng đầu năm của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 3.498,625 tỉ đồng, cao hơn kế hoạch Thủ tướng giao, đạt 60,8% và xếp thứ 10/63 tỉnh/thành.