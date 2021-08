Ảnh: Ngày đầu hoạt động ở các điểm cung ứng thực phẩm do Công an Đà Nẵng đảm nhiệm

Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam

VietTimes – Sáng ngày 28/8, 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ người dân do lực lượng Công an TP Đà Nẵng đảm nhiệm đã chính thức hoạt động,

Lực lượng công an đang chuẩn bị đơn hàng tại một điểm cung ứng thực phẩm do Công an Đà Nẵng đảm nhiệm