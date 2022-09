Ảnh hưởng của bão Noru, hàng loạt địa phương cho học sinh nghỉ học

Các địa phương gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Kon Tum đã phát đi thông báo cho học sinh nghỉ học để tránh bão Noru (bão số 4). Cùng với đó, các tỉnh thành ở miền Trung phát đi cảnh báo khẩn, công bố tình trạng khẩn cấp, cấm phương tiện, người dân ra đường khi bão đổ bộ.

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã thông báo, yêu cầu các đơn vị thông báo cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học vào các ngày 27/9 - 28/9 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện chằng chống, gia cố đảm bảo an toàn cơ sở giáo dục, trường học; cắt tỉa cành cây trong khu vực trường có nguy cơ gãy đổ; lên phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ đến vị trí cao ráo để tránh hư hại. Đặc biệt, các trường chú ý các điều kiện an toàn, phòng chống tai nạn thương tích khi gia cố các công trình tại đơn vị, trường học.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, Phòng GD&ĐT huyện, TP… chỉ đạo trường học cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới. Đối với các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, bán trú chủ động báo cáo chính quyền địa phương, phối hợp với cha mẹ học sinh có phương án đảm bảo an toàn cho các em tại trường trong trường hợp nghỉ học tại chỗ.

Trước Thừa Thiên Huế và Kon Tum, ngày 26/9, các tỉnh, thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị và Đà Nẵng cũng cho học sinh nghỉ học từ ngày 26/9 để tránh bão Noru.