7 bộ phim Trung Quốc nổi tiếng chiếu trên Netflix trong tháng 2 có Phạm Băng Băng và Hồ Ca

Netflix là một nền tảng cung cấp nội dung giải trí đa dạng, từ phim truyền hình dài tập đến các chương trình hẹn hò. Các bộ phim Trung Quốc được đưa lên nền tảng này phong phú hơn mong đợi, có những bộ phim đương đại được đánh giá cao trên toàn thế giới.

Có 3 bộ phim Trung Quốc đáng chú ý được chiếu vào tháng 2 mà mỗi bộ phim đều có sức hấp dẫn riêng.

Với sự tham gia của Hồ Ca (Hu Ge), Liêu Phàm (Liao Fan) và Quế Luân Mỹ (Gwei Lun-mei), Wild Goose Lake là một bộ phim kinh dị tội phạm tân cổ điển thể hiện cuộc trốn tìm giữa một thủ lĩnh băng đảng bị truy nã và băng đảng đối thủ của anh ta, cảnh sát, cộng sự và người vợ bị ghẻ lạnh của anh ta. Điêu Diệc Nam (Diao Yinan) làm đạo diễn, bộ phim đã tranh giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019.

Tương tự, bộ phim Mountains May Depart (Sơn Hà Cố Nhân) năm 2015 cũng là một đề cử Cành cọ vàng khác tại Cannes. Được đạo diễn bởi Giả Trương Kha (Jia Zhangke), một nhân vật hàng đầu của các nhà làm phim “Thế hệ thứ sáu”, câu chuyện là ba phần về chủ nghĩa toàn cầu và chủ nghĩa tư bản diễn ra ở Trung Quốc hiện đại - và tình cảm giữa mẹ và con trai khi họ bị ngăn cách bởi văn hóa và khoảng cách.

Bộ phim I’m not Madame Bovary (Tôi không phải Phan Kim Liên) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương (Feng Xiaogang) tạo nên sự khác biệt về mặt hình ảnh vì phần lớn bộ phim được trình bày trong một khung hình tròn. Bộ phim tâm lý có sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng, người đóng vai một phụ nữ thôn quê bị chồng cũ lừa dối. Cô đã cố gắng tìm kiếm công lý qua hệ thống pháp luật. Bộ phim đã nhận được Giải thưởng của các nhà phê bình quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2016.

Một số bộ phim Trung Quốc khác đã có trên Netflix cũng rất đáng để xem.

Phim The Flowers of War (Kim Lăng Thập Tam Thoa) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu khá nổi tiếng ở thế giới phương Tây nhờ được đề cử tại Giải Quả cầu vàng 2012. The Flowers Of War dựa trên sự kiện cuộc “Đại thảm sát ở Nam Kinh” năm 1937 khi quân Nhật chiếm đóng Trung Quốc. Câu chuyện về 13 cô kỹ nữ ở bên sông Tần Hoài, 6 chàng binh sỹ thoát ra khỏi đống tử thi, những khuê nữ con nhà quyền quý và một vài vị linh mục, những người còn sót lại sau cuộc chiến thảm khốc, cùng trú ngụ trong một giáo đường, và họ tiếp tục phải đối mặt với cuộc đại thảm sát lịch sử. Bộ phim đã được chuẩn bị trong 4 năm. Tổng kinh phí đầu tư lên đến 600 triệu Nhân dân tệ.

Under the Hawthorn Tree (Chuyện tình cây táo gai) là một tác phẩm tuyệt vời khác của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Nó đã được trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 61. Bộ phim là sự chuyển thể từ tiểu thuyết Cây táo gai mãi mãi. Phim xoay quanh tình yêu giữa Tịnh Thu - một cô gái thành phố có gia cảnh không tốt và Lão Tam - một chàng trai con của quan chức cấp cao trong thời kỳ cách mạng.

Phim So Long, My Son (Thiên Trường Địa Cửu) của đạo diễn Vương Tiểu Soái (Wang Xiaoshuai) thuộc phim tình cảm gia đình, nội dung kể về hai gia đình vốn là bạn tốt nhiều năm của nhau, chỉ vì một sự cố ngoài ý muốn mà xa cách, đến 30 năm sau mới có dịp được trùng phùng. Mang cốt truyện nhân văn, nhân sinh về cuộc sống con người. Tác phẩm xuất sắc này chắc chắn chạm tới trái tim người xem qua lối diễn xuất chuyên nghiệp, chân thực, tự nhiên của các diễn viên Vương Cảnh Xuân (Wang Jingchun) và Vịnh Mai (Yong Mei). Bộ phim đã giành được giải thưởng Gấu bạc cho nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 69 năm 2019.

Hơi khác so với những bộ phim khác, Riding Alone for Thousands of Miles (Cưỡi ngựa ngàn dặm) do Trương Nghệ Mưu và đạo diễn người Nhật Yasuo Furuhata đồng đạo diễn. Phim có sự tham gia của Ken Takakura vào vai một người cha Nhật Bản cố gắng hòa giải với đứa con trai mắc bệnh nan y của mình bằng cách đến thăm Trung Quốc để thực hiện ước nguyện sắp chết của cậu bé. Phim đã giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Lễ trao giải Hiệp hội phê bình phim San Diego năm 2006, trong khi Takakura giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn của mình.