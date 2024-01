Xử lý chủ 2 fanpage Bánh Đa Kế và Bắc Giang Phố vì chia sẻ thông tin kích động bạo lực

L.V.Q tại cơ quan công an.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang vừa xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm hành chính trường hợp L.V.Q (sinh năm 2006, trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực, tệ nạn xã hội" vi phạm quy định.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, từ tháng 5/2023, L.V.Q đã tạo lập 02 fanpage: “Bánh Đa Kế”, có 3.426 người theo dõi; “Bắc Giang Phố”, có 1.100 người theo dõi và 1 nhóm “Bánh Đa Kế”, có 19.800 thành viên.

Sau đó, Q. lên mạng xã hội tìm kiếm các hình ảnh, video clip thanh thiếu niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đua xe, mang hung khí (đao kiếm,dao phóng)... và tải về, đăng tải lên các trang, nhóm do Q. quản trị nêu trên để thu hút người theo dõi các trang, nhóm nhằm mục đích được nổi tiếng trên không gian mạng.

Làm việc với cơ quan Công an, L.V.Q. đã nhận thức được hành vi của bản thân, gỡ bỏ các nội dung đăng tải vi phạm pháp luật và cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo mọi người không đăng tải, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu tư tưởng, lối sống, tình hình an ninh trật tự, vi phạm quy định pháp luật về an ninh mạng. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.