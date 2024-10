Xe tải bị lật do gió giật, hầm Hải Vân tạm đóng cửa trong 3 giờ

Lúc 7h ngày 27/10, do ảnh hưởng của bão Trà Mi (bão số 6), một xe tải lưu thông tại đường dẫn phía bắc hầm đường bộ Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị lật, gây ách tắc giao thông.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hiện, sức khỏe của lái xe ổn định và được chăm sóc y tế theo quy định.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an huyện Phú Lộc và Công ty Quản lý hầm đường bộ Hải Vân tạm đóng hầm Hải Vân để xử lý vụ việc.

Bên cạnh đó, do trên đèo Hải Vân bị sạt lở do mưa nên lực lượng chức năng đã chốt chặn 2 đầu lên xuống không cho phương tiện qua đèo Hải Vân cho đến khi an toàn trở lại.

Đến 10h15 ngày 27/10, hầm đường bộ Hải Vân đã được thông tuyến trở lại sau 3 giờ đóng hầm để giải quyết giao thông.



Theo lãnh đạo Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đèo Cả, để tránh ùn tắc phương tiện giao thông trong hầm Hải Vân, Khu quản lý đường bộ II - đơn vị quản lý tuyến đã phối hợp với các cơ quan chức năng đã quyết định tạm dừng xe phía Nam theo hướng Nam - Bắc không cho xe vào hầm lúc khoảng 7h15 và chờ phía Bắc thông đường. Đến 10h15 cùng ngày, hầm Hải Vân đã thông tuyến 2 chiều trở lại.

4 cảng hàng không khai thác trở lại

Trước diễn biến của bão Trà Mi, Cục Hàng không Việt Nam quyết định cho phép 4 cảng hàng không, sân bay ở miền Trung khai thác trở lại, tàu bay đến và đi hoạt động trở lại bình thường. Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài sẽ khai thác trở lại từ 16h ngày 27/10; Cảng hàng không Chu Lai khai thác trở lại từ 13h ngày 27/10; Cảng hàng không Đồng Hới khai thác trở lại từ 17h ngày 27/10. Thời gian áp dụng theo giờ địa phương.

Trước đó, để ứng phó với bão Trà Mi, đảm bảo an toàn bay và an toàn khai thác tại các cảng hàng không, sân bay; Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định tạm ngừng khai thác sân bay tại 4 cảng hàng không này.

Cụ thể, Cảng hàng không Phú Bài tạm ngừng từ 6h - 22h ngày 27/10; Cảng hàng không Đà Nẵng tạm ngừng từ 6h ngày 27/10 đến 4h ngày 28/10; Cảng hàng không Đồng Hới tạm ngừng từ 6h - 19h ngày 27/10; Cảng hàng không Chu Lai tạm ngừng từ 10h ngày 27/10 đến 10h ngày 28/10.