Tổ công tác do ông Trần Nam Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Tổ trưởng, các đơn vị gồm Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở làm thành viên.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết tồn tại, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, Tổ công tác do ông Trần Nam Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Tổ trưởng; Các Tổ viên gồm: Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Chánh Thanh tra tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp, kiểm tra hiện trường, chỉ đạo giải quyết các hồ sơ, thủ tục và giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án;

Bên cạnh đó, Tổ trưởng có trách nhiệm phân công, đôn đốc các thành viên Tổ công tác chỉ đạo đơn vị mình tập trung, phối hợp giải quyết các hồ sơ theo thủ tục thẩm quyền và thường xuyên báo cáo, đề xuất giải quyết các nội dung theo đúng quy định; định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh để thảo luận, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo.

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 26/7, Công ty CP Bách Đạt An có văn bản báo cáo Tổ công tác đã thực hiện nộp tiền nợ thuế (gần 7,73 tỷ đồng) theo văn bản của Cục thuế tỉnh Quảng Nam để khôi phục trở lại Giấy phép kinh doanh của công ty này. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Công ty CP Bách Đạt An sẽ làm việc với Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) để thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến ký quỹ, giải phóng mặt bằng của 3 dự án: 7b mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt, làm cơ sở để giải quyết các vấn đề liên quan đến bản án tranh chấp hợp đồng môi giới giữa 2 công ty đối với các dự án trên.

Giấy nộp tiền của Công ty CP Bách Đạt An

Trước đó, tại hội nghị Đối thoại với đại diện các hộ dân có liên quan đến 3 dự án tranh chấp hợp đồng môi giới do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam làm môi giới diễn ra ngày 17/7, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã ra “tối hậu thư”, cùng thời hạn trước ngày 31/8/2024, Công ty CP Bách Đạt An phải nộp tiền nợ thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính để được xem xét cấp lại giấy phép kinh doanh, gia hạn tiến độ dự án, nộp tiền ký quỹ, chuyển tiền cho thị xã Điện Bàn để giải phóng mặt bằng (GPMB) diện tích còn lại.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An có trách nhiệm thực hiện dự án. Nếu đến thời điểm nêu trên, Công ty CP Bách Đạt An không thực hiện các nội dung trên thì sẽ giao cơ quan chức năng xử lý hình sự theo quy định pháp luật; đồng thời xem xét ra quyết định chấm dứt dự án, thu hồi dự án, đấu giá lại dự án, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, khi đó, quyền lợi của người dân sẽ đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nếu nhà đầu tư, các bên liên quan nếu thấy quyền lợi bị xâm phạm, không đồng ý với quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam thì có quyền khởi kiện ra toà theo đúng quy định của pháp luật.