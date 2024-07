Bí Thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, nếu chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An không thực hiện nghĩa vụ tài chính, thực hiện dự án… thì giao cơ quan chức năng xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Chủ đầu tư không làm sẽ khởi tố hình sự

Ngày 17/7, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có cuộc chủ trì đối thoại với đại diện các hộ dân có liên quan đến 3 dự án tranh chấp hợp đồng môi giới do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam làm môi giới.

Tại buổi đối thoại, đa số ý kiến của khách hàng mua đất nền liên quan đến 3 dự án có tranh chấp đều bày tỏ bức xúc khi sự việc kéo dài gần 10 năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, bản án phúc thẩm có hiệu lực gần 4 năm, nhưng vẫn chưa thi hành được bản án.

Trước diễn biến sự việc, nhiều ý kiến yêu cầu làm rõ trách nhiệm các bên, gồm chính quyền địa phương và doanh nghiệp (chủ đầu tư và đơn vị môi giới) khi để sự việc kéo dài, bản án không được thực thi gây thiệt hại cho cả ngàn khách hàng có quyền lợi liên quan.

Cũng tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ hành vi, dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng vốn của 2 chủ đầu tư và đơn vị môi giới và sớm ra sổ đỏ cho người mua đất.

Người dân phát biểu ý kiến, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vào cuộc xử lý vụ án, đảm bảo quyền lợi khách hàng

Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho rằng, mấu chốt nằm ở Công ty CP Bách Đạt An có tiếp tục thực hiện dự án hay không mà thôi.

“Qua 6 năm theo dõi, chỉ có Công ty CP Bách Đạt An có làm hay không mà thôi, mặc dù các cơ quan ban ngành của tỉnh đã tạo điều kiện tối đa nhưng Công ty CP Bách Đạt An không làm. Bây giờ theo như ý kiến của bà con, chỉ cho một thời gian nhất định, nếu Công ty CP Bách Đạt An không thực hiện thì sẽ khởi tố vụ án hình sự”, Thượng tá Hà Thế Xuyên nhấn mạnh.

Tiếp tục ra "tối hậu thư" cho chủ đầu tư

Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ghi nhận những bức xúc, khó khăn, lo lắng của bà con khi vụ việc kéo dài suốt nhiều năm mà chưa thể giải quyết dứt điểm; đồng thời, yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện để Công ty CP Bách Đạt An tiếp tục triển khai dự án.

“Từ nay đến ngày 31/8/2024, Công ty CP Bách Đạt An phải nộp tiền nợ thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính để được xem xét cấp lại giấy phép kinh doanh, gia hạn tiến độ dự án, nộp tiền ký quỹ, chuyển tiền cho thị xã Điện Bàn để giải phóng mặt bằng (GPMB) diện tích còn lại. Công ty CP Bách Đạt An có trách nhiệm thực hiện dự án. Nếu đến thời điểm đó mà Công ty CP Bách Đạt An không thực hiện các nội dung trên thì sẽ giao cơ quan chức năng xử lý hình sự theo quy định pháp luật”, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí Thư Tỉnh uỷ Quảng Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết, nếu chủ đầu tư không thực hiện và có dấu hiệu hình sự cơ quan xử lý theo pháp luật. UBND tỉnh xem xét ra quyết định chấm dứt dự án, thu hồi dự án, đấu giá lại dự án, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật, khi đó, quyền lợi của người dân sẽ đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nếu nhà đầu tư, các bên liên quan nếu thấy quyền lợi bị xâm phạm, không đồng ý với quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam thì có quyền khởi kiện ra toà theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án do chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An vẫn án binh bất động suốt gần 10 năm qua

Vụ tranh chấp hợp đồng môi giới bất động sản giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) liên quan đến khoảng 1.000 lô đất nền tại 3 dự án: Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), với số lượng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan lên đến gần 1.000 người là vụ án chưa từng có ở Quảng Nam và các tỉnh miền Trung.

Vụ tranh chấp xảy ra từ năm 2017 và sau khi các bên không tìm được tiếng nói chung đã đưa nhau ra toà. Tại các phiên xét xử, Toà án nhân dân các cấp đã tuyên án các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền, trong đó buộc Công ty CP Bách Đạt An phải làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, thực hiện nghĩa vụ chủ đầu tư của mình và ra sổ đỏ cho người dân theo thoả thuận giữa chủ đầu tư và môi giới. Tuy nhiên, hơn 4 năm kể từ khi các bản án có hiệu lực pháp luật, chủ đầu tư vẫn chây ì, không thực hiện nghĩa vụ của mình.

Việc chủ đầu tư chây ì, không thực hiện nghĩa vụ của mình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các khách hàng mua đất nền tại 3 dự án trên, đồng thời kéo theo tình trạng khiếu kiện, tập trung đông người gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương trong suốt thời gian qua.