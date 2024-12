Vụ cướp taxi Xanh: Túng quẫn làm liều vì khởi nghiệp thất bại

Ngày 18/12, Công an huyện Thái Thụy, Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Xuân Hiếu (21 tuổi, ở xã Tân Học, huyện Thái Thụy) để điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản.

Hiếu tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận sau khi học hết lớp 10 đã đi học nghề đầu bếp ở Nam Định. Nam nghi phạm sau đó về huyện Thái Thụy khởi nghiệp mở quán ăn vặt. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, Hiếu lâm vào nợ nần nên phải bỏ lên Hà Nội làm xe ôm công nghệ. Do bản thân vẫn thiếu tiền, túng quẫn nên Hiếu nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Theo Công an huyện Thái Thụy, tối 10/12, tài xế hãng taxi Xanh SM là anh V.N.L (ở xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, Nam Định) nhận chở Hiếu từ huyện Thanh Trì, Hà Nội về huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Đến khoảng 2h30 ngày 11/12, khi taxi đi đến khu vực gần trạm y tế xã Tân Học (huyện Thái Thụy), Hiếu sử dụng hung khí siết cổ, khống chế, đe dọa, cướp tài sản của anh L.



Một giờ sau khi tiếp nhận tin báo từ lái xe taxi Xanh, công an đã bắt giữ được Hiếu khi đối tượng đang nằm ngủ tại nhà.