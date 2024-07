Công an vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên phát tán mã độc, cướp tài khoản mạng xã hội để sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính.

Ngày 12/7, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng vừa triệt xóa nhóm đối tượng chuyên phát tán mã độc chiếm đoạt quyền điều hành các hội nhóm mạng xã hội và trao tài khoản lại cho chủ sở hữu.

Theo đơn trình báo của bà Đ.T.P.D (trú Hòa Vang, Đà Nẵng) chủ tài khoản trang mạng xã hội Facebook “Túy Loan Hội (Mua bán, trao đổi hàng hóa)”, trong quá trình hoạt động, trang mạng này đã bị đối tượng xấu sử dụng mã độc chiếm quyền sử dụng và quản trị hội, nhóm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của fanpage, nhất là khi trang fanpage này có gần 100.000 thành viên tương tác.

Nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp kỹ thuật, lực lượng Phòng An ninh mạng đã vào cuộc xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên đang ở tại căn nhà thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Sau khi củng cố bằng chứng, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Công an phường Mỹ An tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn S. (SN 1997, trú xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), cùng 4 đối tượng khác đang thực hiện hành vi phát tán các tập tin mã độc có khả năng thu thập dữ liệu trong thiết bị điện tử của người dùng thông qua mạng xã hội Zalo.

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn S. cùng đồng bọn thừa nhận đã phát tán mã độc đến hàng nghìn người dùng mạng xã hội Zalo và chiếm quyền quản trị hàng trăm hội, nhóm mạng xã hội Facebook (có hàng nghìn đến hàng trăm nghìn thành viên) của các cá nhân tại Việt Nam.

Sau khi chiếm quyền quản trị, các đối tượng sử dụng các dữ liệu trên tài khoản Facebook của các nạn nhân để sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật nhằm thu lợi bất chính.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng cho biết, sau khi khôi phục quyền quản trị đối với chủ tài khoản, lực lượng công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành trao quyền quản trị nhóm mạng xã hội Facebook “Túy Loan Hội” cho chủ sở hữu. Đồng thời cảnh báo người dân nên cảnh giác với các hành vi phán tán mã độc của kẻ xấu. Bên cạnh đó, khi phát hiện những hành vi phán tán mã độc nên tin báo đến lực lượng công an để được trợ giúp và xử lý.

Được biết, Fanpage “Túy Loan Hội” từng nhận được giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình “Hội, nhóm, trang mạng xã hội có hành động vì môi trường mạng Hòa Vang an toàn, lành mạnh”.