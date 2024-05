Với 300 triệu đồng, chọn VinFast VF 3 hay Wuling Hongguang Mini EV?

Mới đây, VinFast chốt giá đặt trước cho mẫu xe điện mini cỡ nhỏ VF 3 là 235 triệu đồng (thuê pin) và 315 triệu đồng (mua pin). Sau khi ra mắt, VF 3 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Wuling Hongguang Mini EV.

Wuling Hongguang EV rẻ và nhiều lựa chọn hơn

Việc mẫu xe đến từ Trung Quốc không có hình thức thuê pin, giá xe bán ra đã bao gồm pin kèm theo. Vì vậy, bài viết sẽ lấy giá bán mua đứt pin của cả 2 dòng xe để so sánh. Với VF 3 là 315 triệu đồng, còn đối thủ Wuling Mini EV có giá từ 235 triệu đồng.

Wuling Hongguang Mini EV có giá bán cạnh tranh hơn so với đối thủ VF 3.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, VF 3 được mở bán với 2 phiên bản, giá ưu đãi áp dụng đối với đợt hàng đầu tiên dao động từ 235-315 triệu đồng. Sau ngày 15/5, giá niêm yết của mẫu Mini EV này sẽ về mức 240 triệu đồng với phiên bản thuê pin và bản kèm pin là 322 triệu đồng.

Trong khi đó, Wuling Hongguang Mini EV hiện đã có 2 phiên bản với 2 tùy chọn pin khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn có giá dao động 239-265 triệu đồng, bản nâng cao được bán ở mức 255-279 triệu đồng sau ưu đãi.

Wuling MiniEV VinFast VF 3 Tiêu chuẩn (pin 9,6 kWh) 239.000.000 VNĐ Ưu đãi đặt cọc sớm 315.000.000 VNĐ Nâng cao (pin 9,6 kWh) 255.000.000 VNĐ Sau thời gian trên 322.000.000 VNĐ Tiêu chuẩn (pin 13,9 kWh) 265.000.000 VNĐ Nâng cao (pin 13,9 kWh) 279 .000.000 VNĐ

Có thể thấy, phiên bản cao cấp nhất của Hongguang là 279 triệu đồng, trong khi VF 3 bản kèm pin là 315 triệu đồng. Như vậy, xe điện cỡ nhỏ của Trung Quốc vẫn đang là mẫu xe có mức giá cạnh tranh hơn.

Bên cạnh đó, mẫu xe đến từ Trung Quốc liên tiếp thúc đẩy bán hàng bằng nhiều chương trình ưu đãi.

Ghi nhận tại đại lý khu vực Hà Nội, tư vấn bán hàng cho biết hiện các mẫu Wuling Mini EV đang có mức ưu đãi thực tế từ 15 đến 20 triệu đồng, tuỳ phiên bản. Như vậy, so về giá bán, Mini EV vẫn cạnh tranh hơn so với mẫu xe từ VinFast.

Tổng quan thiết kế: Mini EV nhỏ gọn, VinFast VF 3 hiện đại

Ở thời điểm vừa có mặt tại Việt Nam, Wuling Hongguang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng nhờ hình thức lạ mắt, nhỏ gọn với nhiều phối màu trẻ trung.

Nhìn từ phía trước của 2 mẫu xe điện Mini cỡ nhỏ.

Thế nhưng hiện tại thiết kế này dường như đã không còn đủ hấp dẫn bởi thị trường xe đang dần ưu tiên những chiếc SUV gầm cao với ngoại hình vuông vức, khoảng sáng gầm đủ lớn để di chuyển đa dạng địa hình.

Điều này được VinFast áp dụng khá tốt lên sản phẩm mới của hãng khi VF 3 gần như hội tụ đủ các yếu tố trên: nhỏ gọn, vuông vức và gầm đủ cao. So với Wuling, VF 3 to hơn hẳn với chiều dài cơ sở 2.075 mm, la-zăng 16 inch cùng khoảng sáng gầm 191 mm.

Nội thất của Wuling Hongguang cũng được tinh chỉnh nhằm tối ưu không gian và giá bán. Trong khi đó, VF 3 được nhà sản xuất chú trọng về cảm giác người lái với trang bị, thiết kế hiện đại hơn.

Tuy được thiết kế với 4 chỗ ngồi, hàng ghế sau của Hongguang không quá rộng rãi do chiều dài chưa đến 3 m. Nếu có nhu cầu mang thêm vật dụng trên xe, gập hàng ghế sau là giải pháp duy nhất bởi khoang hành lý khá khiêm tốn. VF 3 cho phép số lượng hành khách trên xe dao động 2-4 người nhờ khoang cabin rộng rãi.

VinFast VF 3 cũng vượt trội xét về trang bị bên trong với màn hình giải trí 10 inch. Wuling lại không có màn trung tâm mà thay vào đó là các núm xoay điều chỉnh hệ thống điều hòa và giải trí. Người dùng chỉ có thể nghe nhạc thông qua kết nối USB hoặc radio.

Phạm vi hoạt động và thời gian sạc: VinFast VF 3 chiếm ưu thế

VinFast VF 3 có thể đi được 210 km/lần sạc (theo tiêu chuẩn NEDC). Với nhu cầu di chuyển trong nội đô, chủ xe VF 3 có thể sử dụng khoảng 4-5 ngày sau mỗi lần sạc.

Xét về thời gian sạc, phạm vi hoạt động thì VF 3 tỏ ra vượt trội so với đối thủ

Trong khi đó, Wuling Hongguang Mini EV có quãng đường di chuyển dao động 120-170 km/lần sạc tùy phiên bản. Người dùng Wuling gần như không thể cầm lái chiếc ôtô điện này ra khỏi thành phố bởi khó tìm được trạm sạc phù hợp.

Với quãng di chuyển tối đa chỉ 170 km, Wuling Hongguang Mini EV có thời gian sạc kéo dài đến 9 giờ đồng hồ để đầy pin. Đối với nhu cầu di chuyển khoảng 50 km mỗi ngày, chủ sở hữu Wuling Hongguang Mini EV sẽ phải sạc lại xe sau mỗi 2-3 ngày, và gần như chỉ có lựa chọn duy nhất là cắm sạc qua đêm tại nhà.

So với những anh em cùng hãng như VF 6, VF 7 hay VF 5 Plus, VF 3 không có thời gian sạc quá nhanh. Tuy nhiên, nếu so với Wuling, mẫu xe điện mini của VinFast vẫn có lợi thế nhất định. Thông tin từ nhà sản xuất cho biết thời gian sạc pin từ 10% lên 70% là khoảng 36 phút.

Hạ tầng trạm sạc: VinFast vượt trội

Sự thành công của một mẫu xe điện tại một thị trường phụ thuộc phần lớn vào hạ tầng trạm sạc. Và đương nhiên, đây là yếu tố VinFast VF 3 chiếm ưu thế khi so với Wuling Hongguang Mini EV.

Ngay từ những ngày đầu tiên với mục tiêu thay thế nhu cầu sử dụng xe máy của người Việt, Wuling đã tập trung phát triển ôtô có thể sạc tại nhà và không có kế hoạch xây dựng hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam.

Hạ tầng trạm sạc, yếu tố tiên quyết cho sự thành công của các hãng xe điện.

Trái ngược với Mini EV, VF 3 được hưởng lợi từ hạ tầng trạm sạc sẵn có bên cạnh việc sạc tại nhà như đối thủ.

VinFast VF 3 cũng mạnh hơn hẳn đối thủ khi sở hữu một motor điện sản sinh công suất 32 kW, mô men xoắn cực đại 110 Nm. Wuling MiniEV có động cơ khiêm tốn với công suất tối đa 20 kW, mô men xoắn cực đại 85 Nm.

Như vậy, nếu kết hợp cả hiệu suất, dung lượng pin, thời gian sạc và hệ thống trạm sạc, VF 3 gần như vượt trội hẳn về mặt phạm vi hoạt động so với đối thủ cùng phân khúc.

Lời kết

Việc lựa chọn mẫu xe điện mini cỡ nhỏ Wuling MiniEV hay VF 3 hoàn toàn do sở thích cá nhân cũng như điều kiện thực tế của khách hàng. Tuy nhiên, với nhiều ưu điểm về thiết kế và công nghệ, VF 3 dự kiến thu hút lượng lớn người dùng có nhu cầu sở hữu một chiếc xe điện thay cho ôtô xăng truyền thống.

Ngoài ra, tài chính trên dưới 300 triệu đồng và nhiều lợi thế là vừa đủ để VinFast VF 3 áp đảo MiniEV, đồng thời cạnh tranh với các mẫu xe hạng A và SUV đô thị cỡ nhỏ.

Nếu như người dùng đặt giá tiền lên trên mọi yếu tố, Wuling Hongguang vẫn là mẫu xe đáng cân nhắc cho nhu cầu di chuyển khoảng cách gần hàng ngày.

Trong khi, người mua phải chờ đến tháng 9 để được giao VF 3, thì Wuling Hongguang đang có sẵn tại kho kèm nhiều chương trình ưu đãi để giành thị phần.